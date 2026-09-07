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WKN: A1XFVG | ISIN: US70432V1026 | Ticker-Symbol: 0PY
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07.09.26 | 15:46
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Software
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PAYCOM SOFTWARE INC Chart 1 Jahr
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Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BLS PHARMACEUTICALS
BLS PHARMACEUTICALS LIMITED Chart 1 Jahr
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BLS PHARMACEUTICALS LIMITED0,6900,00 %
KASPI.KZ JSC ADR91,20-1,51 %
PAGAYA TECHNOLOGIES LTD22,990+0,04 %
PAYCOM SOFTWARE INC196,25-1,63 %
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