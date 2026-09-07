August war ein durchwachsener Monat: Indizes (vor allem USA/AI) stiegen weiter, gleichzeitig belasteten Zins- und Makrosorgen sowie das Iran-Thema. Das Portfolio lag bei +2 % - nicht herausragend, aber der fünfte positive Monat in Folge. Der schwache Jahresstart ist damit mehr als ausgeglichen. Portfolio Gewinner / Verlierer Weitere Positionen (Auswahl) Ausblick Fundamental weiterhin optimistisch. Ein starkes Q4 gilt als möglich, wenn Ölpreis/Iran (Straße von Hormuz) und damit Inflations-/Zinssorgen nachlassen. Auch geopolitische Entspannung (u. a. Russland) wäre positiv. Bei einer Index-Korrektur könnte das Portfolio relativ outperformen. Hinweis: Keine Anlageberatung oder Empfehlung....Den vollständigen Artikel lesen ...
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