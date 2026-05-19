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WKN: 893413 | ISIN: US14040H1059 | Ticker-Symbol: CFX
Tradegate
18.05.26 | 19:26
161,00 Euro
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Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
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CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 5-Tage-Chart
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160,00161,5007:30
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ADVANSIX
ADVANSIX INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ADVANSIX INC18,520+1,04 %
ALCOA CORPORATION53,04-1,23 %
AURA MINERALS INC64,40-0,77 %
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR TBK0,0220,00 %
BRBI BR PARTNERS SA ADR13,850+4,84 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION161,00+0,22 %
CHIFENG JILONG GOLD MINING CO LTD3,9600,00 %
COMPAGNIE D ENTREPRISES CFE SA11,4000,00 %
DELUXE CORPORATION20,800+0,97 %
DUNI AB7,7300,00 %
FRASER AND NEAVE LIMITED0,9300,00 %
INNOSPEC INC67,00-0,74 %
KIMBELL ROYALTY PARTNERS LP13,200-0,62 %
LANDSTAR SYSTEM INC152,00+1,33 %
LEONARDO DRS INC36,500-0,82 %
PEABODY ENERGY CORPORATION20,540+0,39 %
SHANGHAI LONGCHEER TECHNOLOGY CO LTD2,7400,00 %
SPROTT INC112,00+0,72 %
STELLA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD1,470-6,96 %
SVOLDER AB4,612+2,40 %
TIMKEN COMPANY96,00-1,54 %
TOTAL BANGUN PERSADA TBK0,042-12,50 %
VERISIGN INC264,40+0,84 %
WEYCO GROUP INC29,6000,00 %
YANLORD LAND GROUP LIMITED0,458-3,78 %
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