|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ADVANSIX INC
|US00773T1016
|0,16 USD
|0,1372 EUR
|ALCOA CORPORATION
|US0138721065
|0,1 USD
|0,0857 EUR
|AURA MINERALS INC
|VGG069731120
|0,78 USD
|0,6689 EUR
|BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR TBK
|ID1000123904
|56,62 IDR
|0,0027 EUR
|BRBI BR PARTNERS SA ADR
|US05616P1093
|0,1469 USD
|0,126 EUR
|BRUNELLO CUCINELLI SPA ADR
|US11687Q1094
|0,1216 USD
|0,1043 EUR
|CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
|US14040H1059
|0,8 USD
|0,686 EUR
|CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION PFD SE ...
|US14040H7585
|0,2734 USD
|0,2345 EUR
|CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION PFD SE ...
|US14040H7338
|0,2656 USD
|0,2278 EUR
|CHIFENG JILONG GOLD MINING CO LTD
|CNE100006T51
|0,3656 HKD
|0,04 EUR
|COMPAGNIE D ENTREPRISES CFE SA
|BE0003883031
|-
|0,5 EUR
|DELUXE CORPORATION
|US2480191012
|0,3 USD
|0,2572 EUR
|DUNI AB
|SE0000616716
|2,5 SEK
|0,2285 EUR
|FRASER AND NEAVE LIMITED
|SG1T58930911
|0,015 SGD
|0,01 EUR
|INNOSPEC INC
|US45768S1050
|0,92 USD
|0,789 EUR
|INTESA SANPAOLO SPA ADR
|US46115H1077
|1,3342 USD
|1,1442 EUR
|KIMBELL ROYALTY PARTNERS LP
|US49435R1023
|0,41 USD
|0,3516 EUR
|LANDSTAR SYSTEM INC
|US5150981018
|0,4 USD
|0,343 EUR
|LEONARDO DRS INC
|US52661A1088
|0,09 USD
|0,0771 EUR
|PEABODY ENERGY CORPORATION
|US7045511000
|0,075 USD
|0,0643 EUR
|SHANGHAI LONGCHEER TECHNOLOGY CO LTD
|CNE100007DW8
|0,5713 HKD
|0,0625 EUR
|SPROTT INC
|CA8520662088
|0,4 USD
|0,343 EUR
|STELLA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
|KYG846981028
|0,93 HKD
|0,1018 EUR
|SVOLDER AB
|SE0017161458
|0,45 SEK
|0,0411 EUR
|TEMENOS AG ADR
|US87974R2085
|1,7898 USD
|1,5349 EUR
|TIMKEN COMPANY
|US8873891043
|0,36 USD
|0,3087 EUR
|TOTAL BANGUN PERSADA TBK
|ID1000104003
|110 IDR
|0,0053 EUR
|VERISIGN INC
|US92343E1029
|0,81 USD
|0,6946 EUR
|WEYCO GROUP INC
|US9621491003
|0,28 USD
|0,2401 EUR
|YANLORD LAND GROUP LIMITED
|SG1T57930854
|0,01 SGD
|0,0067 EUR
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