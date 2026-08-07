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WKN: 876617 | ISIN: CA6979001089 | Ticker-Symbol: PA2
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07.08.26 | 18:56
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ratgeberGELD.at
07.08.2026 11:39 Uhr
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(2)

Pan American Silver - PAAS: Die Übernahme von MAG Silver sorgt für Wachstum!

Start in die Edelmetall-Rallye?

Breakout-Setup bei Pan American Silver (PAAS). Gold, Silber, Zink & Blei - alles dabei!

Pan American Silver (PAAS) - CA0084741085

Rückblick: Nach einem längereren Abverkauf deutet sich eine Trendwende im Edelmetall-Sektor an, so auch bei der Pan-American-Silver-Aktie. Das Wertpapier ist auf die Oberseite der gleitenden Druchschnitte zurückgekehrt und hat mit den letzten beiden Tageskerze eine kleine Seitwärtsrange aufgebaut, die sich als Sprungbrett für die nächste Kursrallye erweisen könnte.

Pan-American-Silver-Aktie: Chart vom 06.08.2026, Kürzel: PAAS Kurs: 165.45 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein nachhaltiger Ausbruch über 48.75 USD wäre ein technisches Signal für eine Trendwende und könnte zusätzliche Käufer anziehen. In diesem Fall wäre aus technischer Sicht eine Aufwärtsbewegung in den Bereich von 57 bis 58 USD denkbar, wo wir auf die Kurslücke aus dem Mai treffen.

Mögliches bärisches Szenario

Scheitert die Aktie am Widerstand und fällt wieder unter die Unterstützung im Bereich von etwa 46.50 USD zurück, wäre das Breakout-Setup zunächst gescheitert. In diesem Fall dürfte der Verkaufsdruck zunehmen und ein erneuter Test der jüngsten Tiefs um 42 bis 43 USD in den Fokus rücken. Trader könnten einen Stop Loss knapp unterhalb der Unterstützung bei 46.50 USD platzieren, da ein Bruch dieses Niveaus die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung des übergeordneten Abwärtsbewegung erhöhen würde.

Meinung

Pan American Silver wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada. Das Bergbauunternehmen zählt zu den weltweit größten Silberproduzenten und fördert daneben Gold, Zink, Blei und Kupfer. Das Portfolio umfasst mehrere Minen in Nord- und Südamerika, darunter die Beteiligung an der hochgradigen Juanicipio-Mine in Mexiko, die seit der Übernahme von MAG Silver einen wichtigen Wachstumstreiber darstellt. Durch den Hochlauf der Mine steigt die Silberproduktion deutlich an, während die Förderkosten vergleichsweise niedrig bleiben. Gleichzeitig könnte Pan American Silver vom neuen Momentum im Edelmetallsektor und seiner breiten geografischen Diversifikation profitieren, wodurch auch die operativen Performance weiter gesteigert werden könnte.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 20.25 Milliarden USD
  • Meine Meinung zu Pan American Silver ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://www.finanztrends.de/rohstoff/pan-american-silver/news/pan-american-silver-aktie-juanicipio-mine-treibt-wachstum/
  • Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

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Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

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