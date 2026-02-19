|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AEBI SCHMIDT HOLDING AG
|CH0027352993
|0,025 USD
|0,0212 EUR
|APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
|US03769M1062
|0,51 USD
|0,4327 EUR
|APPLIED MATERIALS INC
|US0382221051
|0,46 USD
|0,3902 EUR
|APPLIED MATERIALS INC CDR
|CA03822G1046
|0,0515 USD
|0,0437 EUR
|ASTRAZENECA PLC
|GB0009895292
|1,595 GBP
|1,8266 EUR
|BOK FINANCIAL CORPORATION
|US05561Q2012
|0,63 USD
|0,5345 EUR
|BP PLC
|GB0007980591
|0,0832 USD
|0,0705 EUR
|CENTERPOINT ENERGY INC
|US15189T1079
|0,23 USD
|0,1951 EUR
|DHT HOLDINGS INC
|MHY2065G1219
|0,41 USD
|0,3478 EUR
|EASYJET PLC
|GB00B7KR2P84
|0,132 GBP
|0,1511 EUR
|FRP ADVISORY GROUP PLC
|GB00BL9BW044
|0,01 GBP
|0,0114 EUR
|GAMES WORKSHOP GROUP PLC
|GB0003718474
|0,5 GBP
|0,5726 EUR
|GATELEY HOLDINGS PLC
|GB00BXB07J71
|0,033 GBP
|0,0377 EUR
|GREENCOAT RENEWABLES PLC
|IE00BF2NR112
|-
|0,017 EUR
|GSK PLC
|GB00BN7SWP63
|0,18 GBP
|0,2061 EUR
|IMPAX ASSET MANAGEMENT GROUP PLC
|GB0004905260
|0,08 GBP
|0,0916 EUR
|IMPERIAL BRANDS PLC
|GB0004544929
|0,4008 GBP
|0,459 EUR
|JERSEY ELECTRICITY PLC
|JE00B43SP147
|0,126 GBP
|0,1443 EUR
|LITTELFUSE INC
|US5370081045
|0,75 USD
|0,6363 EUR
|MATERION CORPORATION
|US5766901012
|0,14 USD
|0,1187 EUR
|MICROSOFT CORPORATION
|US5949181045
|0,91 USD
|0,772 EUR
|MICROSOFT CORPORATION CDR
|CA59516M1041
|0,0645 CAD
|0,0399 EUR
|MOONPIG GROUP PLC
|GB00BMT9K014
|0,0125 GBP
|0,0143 EUR
|SHELL PLC
|GB00BP6MXD84
|0,372 USD
|0,3156 EUR
|SVOLDER AB
|SE0017161458
|0,45 SEK
|0,0422 EUR
|TPG INC
|US8726571016
|0,61 USD
|0,5175 EUR
|VERISIGN INC
|US92343E1029
|0,81 USD
|0,6872 EUR
|WOODWARD INC
|US9807451037
|0,32 USD
|0,2715 EUR
|ZUIKO CORPORATION
|JP3411900008
|6 JPY
|0,0328 EUR
