|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|A-MARK PRECIOUS METALS INC
|US00181T1079
|0,2 USD
|0,1726 EUR
|ALTRON LIMITED
|ZAE000191342
|0,48 ZAR
|0,0241 EUR
|ASSURED GUARANTY LTD
|BMG0585R1060
|0,34 USD
|0,2935 EUR
|CHORD ENERGY CORPORATION
|US6742152076
|1,3 USD
|1,1225 EUR
|COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR
|US2044481040
|0,1446 USD
|0,1248 EUR
|DIS-CHEM PHARMACIES LIMITED
|ZAE000227831
|0,2941 ZAR
|0,0147 EUR
|EQUINIX INC
|US29444U7000
|4,69 USD
|4,0497 EUR
|GEOPARK LIMITED
|BMG383271050
|0,03 USD
|0,0259 EUR
|HASBRO INC
|US4180561072
|0,7 USD
|0,6044 EUR
|HF SINCLAIR CORPORATION
|US4039491000
|0,5 USD
|0,4317 EUR
|JERASH HOLDINGS US INC
|US47632P1012
|0,05 USD
|0,0431 EUR
|KELLY SERVICES INC
|US4881522084
|0,075 USD
|0,0647 EUR
|KELLY SERVICES INC CL B
|US4881523074
|0,075 USD
|0,0647 EUR
|LINDA NEKTAR AS
|EE3100060344
|-
|0,03 EUR
|MARATHON PETROLEUM CORPORATION
|US56585A1025
|1 USD
|0,8634 EUR
|MARKETAXESS HOLDINGS INC
|US57060D1081
|0,76 USD
|0,6562 EUR
|PAYPAL HOLDINGS INC
|US70450Y1038
|0,14 USD
|0,1208 EUR
|PAYPAL HOLDINGS INC CDR
|CA70452C1095
|0,0101 CAD
|0,0062 EUR
|POWELL INDUSTRIES INC
|US7391281067
|0,2675 USD
|0,2309 EUR
|SECURITAS AB
|SE0000163594
|2,25 SEK
|0,2051 EUR
|W&T OFFSHORE INC
|US92922P1066
|0,01 USD
|0,0086 EUR
