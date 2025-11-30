Archer Daniels Midland - ADM: Cup & Handle beim Agrariesen!

Prognose reduziert, aber …!

Rückblick: Mit dem Abrutschen unter die 50-Tagelinie und dem Unterschreiten des vorherigen Pivot-Tiefs war der Abwärtstrend gebrochen. Die anschließende Tasse-mit-Henkel-Formation weist jedoch daraufhin, dass die Archer-Daniels-Midland-Aktie beim Bruch der Widerstandslinie doch noch an der Jahresendrallye 2025 teilnehmen könnte.

Archer-Daniels-Midland -Aktie: Chart vom 28.11.2025, Kürzel: ADM Kurs: 60.74 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Im oben skizzierten Fall könnte Archer Daniels Midlands bald wieder bei 65 USD stehen, wo das letzte Pivot-Hoch das nächste Hindernis auf dem Weg nach oben darstellt.

Mögliches bärisches Szenario

Notierungen für Agrarrohstoffe unterliegen starken Schwankungen, nicht zuletzt wegen des Wetters in aller Welt. Die Archer-Daniels-Midlands-Aktie schwankt mit. Eine Absicherung in Höhe der unteren gelben Linie wäre geeignet, bei einem Absturz die Reißleine zu ziehen.

Meinung

Archer Daniels Midland ist ein US-amerikanischer Konzern, der weltweit Agrarrohstoffe wie Getreide, Ölsaaten und Kakao verarbeitet und daraus Lebensmittelzutaten, Tierfutter, Biokraftstoffe und verschiedene industrielle Produkte herstellt. Das Unternehmen gehört zu den zentralen Akteuren der globalen Agrarindustrie. Im dritten Quartal übertraf er die Erwartungen der Analysten. Der bereinigte Gewinn lag bei 0.92 USD je Aktie, während der Marktkonsens bei 0.85 USD lag. Ausschlaggebend dafür waren vor allem höhere Margen bei Rohstoffen für die Lebensmittelindustrie. Allerdings sank der operative Gewinn im größten Segment Agrarhandel &?Ölsaaten - unter anderem wegen stark rückläufiger Margen bei der Ölgewinnung. Insbesondere Unsicherheit bei der US-Biokraftstoffpolitik sowie globalem Handelsdruck sind als Ursachen zu nennen. Aufgrund dieser Rahmenbedingungen senkte ADM die Prognose für das Gesamtjahr 2025 auf 3.25 bis 3.50 USD je Aktie. Charttechnisch spricht allerdings einiges für eine neue Rallye, sobald das Kaufsignal ausgelöst ist.



Marktkapitalisierung: 29.19 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 210.26 Millionen USD

Meine Meinung zu Archer Daniels Midland ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.reuters.com/business/archer-daniels-midland-beats-third-quarter-profit-estimates-2025-11-04/

Veröffentlichungsdatum: 30.11.2025

Autor: Thomas Canali

