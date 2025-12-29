An PayPal scheiden sich die Geister. Die Aktie kommt einfach nicht in Schwung. Für die einen ist sie mittlerweile absurd billig, für die anderen ein unaufhaltsam vor sich hin schmelzender Eiswürfel. Von Analystenseite gab es zuletzt heftigen Gegenwind. Doch gilt das auch insgesamt für die Stimmungslage unter den Experten?PayPal bleibt an der Börse umstritten - doch ein Blick auf die aktuellen Analystenschätzungen zeigt: Das Chancen-Risiko-Profil spricht klar für die Bullen. Für 59 von 61 erfassten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär