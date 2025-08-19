|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC
|US9116841084
|23 USD
|EUR
|BLOOMIN BRANDS INC
|US0942351083
|0,15 USD
|0,1286 EUR
|CARLISLE COMPANIES INC
|US1423391002
|1,1 USD
|0,9433 EUR
|CHEVRON CORPORATION
|US1667641005
|1,71 USD
|1,4664 EUR
|EQUINOR ASA ADR
|US29446M1027
|0,37 USD
|0,3173 EUR
|GEOPARK LIMITED
|BMG383271050
|0,147 USD
|0,126 EUR
|GLOBE TELECOM INC ADR
|US3795491089
|0,4347 USD
|0,3728 EUR
|GRUPA KETY SA
|PLKETY000011
|38,8 PLN
|9,1286 EUR
|JOHN B SANFILIPPO & SON INC
|US8004221078
|1,5 USD
|1,2863 EUR
|LANDSTAR SYSTEM INC
|US5150981018
|0,4 USD
|0,343 EUR
|LASSONDE INDUSTRIES INC
|CA5179071017
|1,1 CAD
|0,6834 EUR
|SHURGARD SELF STORAGE LTD
|GG00BQZCBZ44
|-
|0,58 EUR
|TECHNIPFMC PLC
|GB00BDSFG982
|0,05 USD
|0,0428 EUR
|VAR ENERGI ASA ADR
|US92212W1009
|0,2419 USD
|0,2074 EUR
|VERISIGN INC
|US92343E1029
|0,77 USD
|0,6603 EUR
|WILMAR INTERNATIONAL LIMITED
|SG1T56930848
|0,04 SGD
|0,0267 EUR
