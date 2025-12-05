|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ARTHUR J GALLAGHER & CO
|US3635761097
|0,65 USD
|0,5581 EUR
|ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD ADR
|US04965M1062
|0,36 USD
|0,3091 EUR
|BLACKROCK INC CDR
|CA09263C1068
|0,1344 CAD
|0,0827 EUR
|BOOKING HOLDINGS INC
|US09857L1089
|9,6 USD
|8,2437 EUR
|BROWN-FORMAN CORPORATION CL A
|US1156371007
|0,231 USD
|0,1983 EUR
|CASS INFORMATION SYSTEMS INC
|US14808P1093
|0,32 USD
|0,2747 EUR
|CH ROBINSON WORLDWIDE INC
|US12541W2098
|0,63 USD
|0,5409 EUR
|CHURCHILL DOWNS INC
|US1714841087
|0,438 USD
|0,3761 EUR
|COLLINS FOODS LIMITED
|AU000000CKF7
|0,13 AUD
|0,0737 EUR
|COLOPLAST A/S
|DK0060448595
|18 DKK
|2,41 EUR
|COVENANT LOGISTICS GROUP INC
|US22284P1057
|0,07 USD
|0,0601 EUR
|CURIOSITYSTREAM INC
|US23130Q1076
|0,08 USD
|0,0686 EUR
|DATATEC LIMITED ADR
|US23812J1088
|0,2011 USD
|0,1726 EUR
|DONALDSON COMPANY INC
|US2576511099
|0,3 USD
|0,2576 EUR
|FERROVIAL SE
|NL0015001FS8
|0,0888 USD
|0,0763 EUR
|FIRST MERCHANTS CORPORATION
|US3208171096
|0,36 USD
|0,3091 EUR
|FLAGSTAR BANK NA
|US6494454001
|0,01 USD
|0,0085 EUR
|FLUSHING FINANCIAL CORPORATION
|US3438731057
|0,22 USD
|0,1889 EUR
|GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC
|US36467J1088
|0,78 USD
|0,6698 EUR
|HANCOCK WHITNEY CORPORATION
|US4101201097
|0,45 USD
|0,3864 EUR
|HUB GROUP INC
|US4433201062
|0,125 USD
|0,1073 EUR
|KFORCE INC
|US4937321010
|0,39 USD
|0,3349 EUR
|KIMBERLY-CLARK CORPORATION
|US4943681035
|1,26 USD
|1,0819 EUR
|KIMCO REALTY CORPORATION
|US49446R1095
|0,26 USD
|0,2232 EUR
|LUNDIN MINING CORPORATION
|CA5503721063
|0,0275 CAD
|0,0169 EUR
|MARZETTI COMPANY
|US5138471033
|1 USD
|0,8587 EUR
|MUELLER INDUSTRIES INC
|US6247561029
|0,25 USD
|0,2146 EUR
|NASDAQ INC
|US6311031081
|0,27 USD
|0,2318 EUR
|NAVIENT CORPORATION
|US63938C1080
|0,16 USD
|0,1373 EUR
|NETEASE INC ADR
|US64110W1027
|0,57 USD
|0,4894 EUR
|NORTHERN TRUST CORPORATION
|US6658591044
|0,8 USD
|0,6869 EUR
|NOV INC
|US62955J1034
|0,075 USD
|0,0644 EUR
|OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORATION
|US6802231042
|0,29 USD
|0,249 EUR
|OPEN TEXT CORPORATION
|CA6837151068
|0,275 USD
|0,2361 EUR
|OUTFRONT MEDIA INC
|US69007J3041
|0,3 USD
|0,2576 EUR
|PEPSICO INC
|US7134481081
|1,4225 USD
|1,2215 EUR
|POPULAR INC
|PR7331747001
|0,75 USD
|0,644 EUR
|SEALED AIR CORPORATION
|US81211K1007
|0,2 USD
|0,1717 EUR
|STRATHCONA RESOURCES LTD
|CA8629521086
|0,3 CAD
|0,1846 EUR
|TOROMONT INDUSTRIES LTD
|CA8911021050
|0,52 CAD
|0,32 EUR
|TRICO BANCSHARES
|US8960951064
|0,36 USD
|0,3091 EUR
|TRUSTCO BANK CORP NY
|US8983492047
|0,38 USD
|0,3263 EUR
|UNION PACIFIC CORPORATION CDR
|CA90782V1067
|0,141 CAD
|0,0868 EUR
|UNITED FIRE GROUP INC
|US9103401082
|0,16 USD
|0,1373 EUR
|UNITY BANCORP INC
|US9132901029
|0,15 USD
|0,1288 EUR
|WASTE MANAGEMENT INC CDR
|CA94107V1067
|0,0787 CAD
|0,0484 EUR
|WESBANCO INC
|US9508101014
|0,38 USD
|0,3263 EUR
