C. H. Robinson Worldwide - CHRW: Der Logistik-Dienstleister fährt charttechnisch auf der Überholspur!

Pullback-Setup!

Aufwärtstrend bei C. H. Robinsons Wordwide (CHRW) mit netten Gap Ups! Die "digitale Belegschaft" optimiert selbstständig die Lieferkette!

C. H. Robinson Worldwide (CHRW) - ISIN US12541W2098

Rückblick: Das Chartbild ist geprägt durch die beiden Gap Ups nach den letzten Quartalszahlen und den intakten Aufwärtstrend, sodass ein Halbjahresplus von rund 62 Prozent bei der C.H. Robinson Worldwide-Aktie zu verzeichnen ist. Der aktuelle Rücksetzer zum 20er-EMA könnte ein gute Einstiegsposition in Long-Richtung liefern.

C. H. Robinson Worldwide-Aktie: Chart vom 08.12.2025, Kürzel: CHRW Kurs: 152.52 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Beim Überschreiten der letzten Tageskerze liegt aus heutiger Sicht das Kaufsignal, das Kursziel nach Measured Move bei circa 165 USD. Aufgrund der Fed-Sitzung am heutigen Mittwoch sollten wir allerdings mit dem Einstieg eventuell bis morgen abwarten.

Mögliches bärisches Szenario

In den vergangenen Krisen haben wir viel über die Fragilität logistischer Lieferketten gelernt. Für den Fall der Fälle sollten wir gewappnet sein. Die untere gelbe Linie markiert eine enge Absicherung. Wer der Aktie mehr Spielraum geben möchte, setzt den Stop Loss etwas tiefer im Bereich der letzten Kurslücke.

Meinung

C.H. Robinson Worldwide formt mit seiner "Agentic Supply Chain" einen hochautomatisierten, KI-gestützten Hintergrundbetrieb, der klassische Logistikarbeit weitgehend digitalisiert - mit der Absicht, Geschwindigkeit und Effizienz massiv zu steigern und zugleich dem Menschen den Kopf für wichtigere Aufgaben frei zu machen. Das System hat bereits über 3 Millionen Versandaufträge abgewickelt und könnte dazu beitragen, dass sich das Unternehmen zum Innvoationsführer in der Logistikbranche entwickelt. Für 2025 werden wie im Vorjahr zweistellige Gewinnzuwächse erwartet. Zusammen mit dem eindeutig bullischen Chartbild kommen wir daher zu einer positiven Einschätzung.



Marktkapitalisierung: 18.01 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 205.09 Millionen USD

Meine Meinung zu C. H. Robinson Worldwide ist bullisch.

Quellennachweis: https://logistik-heute.de/news/ki-agenten-c-h-robinson-fuehrt-digitale-belegschaft-entlang-der-lieferkette-ein-235054.html

Veröffentlichungsdatum: 10.12.2025

Autor: Thomas Canali

