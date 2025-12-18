Der britische Wasserstoff-Spezialist kann am Donnerstag erneut mit einem Auftrag bei den Marktteilnehmern punkten. Die NEPTUNE-V-Elektrolyseursysteme von ITM Power sollen in einem Werk des Konsumgüterherstellers Kimberly-Clark in Großbritannien zum Einsatz kommen. Geleitet wird das Projekt vom Energieversorger Octopus Energy Generation.Die Leistung des Kontrakts beläuft sich auf 12,5 Megawatt. Im Rahmen des Projekts wird grüner Wasserstoff zur Dekarbonisierung des Papierherstellungsprozesses für ...

