Die Westlake Corporation (NYSE: WLK) ("Westlake") gab heute bekannt, dass sie die Übernahme des globalen Geschäftsbereichs Compounding Solutions der ACI/Perplastic Group (zusammen "ACI") abgeschlossen hat. ACI hat seinen Hauptsitz in Portugal und ist ein weltweit tätiger Hersteller von Spezialmaterialien, der vor allem die Draht- und Kabelindustrie beliefert.

"Die Integration von ACI in die Compounding-Aktivitäten von Westlake stellt eine starke strategische Ausrichtung dar und bietet bedeutende Möglichkeiten zur weiteren Stärkung unseres Geschäftsbereichs Housing Infrastructure Products (HIP). Diese Akquisition wird die Reichweite von Westlake Global Compounds erweitern und unser Portfolio um neue Spezialprodukte und fortschrittliche Technologien bereichern", erklärte Jean-Marc Gilson, President und Chief Executive Officer von Westlake.

"ACI hat sich einen hervorragenden Ruf für innovative, hochwertige Lösungen erworben", erklärte Maribel Wilson, Vice President von Westlake Global Compounds. "Wir freuen uns sehr, ihr kompetentes Team in Westlake willkommen zu heißen und auf die Zusammenarbeit mit ihnen."

Durch die Akquisition erweitert Westlake Global Compounds seine Produktionspräsenz auf Portugal, Rumänien und Tunesien und ergänzt damit seine bestehenden Aktivitäten in Mexiko.

Über Westlake

Westlake ist ein globaler Hersteller und Lieferant von Materialien und innovativen Produkten, die das tägliche Leben verbessern. Mit Hauptsitz in Houston und Niederlassungen in Asien, Europa und Nordamerika liefern wir die Bausteine für wichtige Lösungen von Wohnraum und Bauwesen über Verpackungen und Gesundheitswesen bis hin zu Automobil- und Konsumgütern. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.westlake.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Aussagen sind, einschließlich Aussagen zu den erwarteten Vorteilen der Übernahme und den damit verbundenen Chancen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen erheblichen Risiken und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Westlake liegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund der Risiken und Ungewissheiten, die im Jahresbericht von Westlake auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr beschrieben sind, der im Februar 2025 bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde, und im Quartalsbericht von Westlake auf Formular 10-Q für das am 30. September 2025 endende Quartal, der im Oktober 2025 bei der SEC eingereicht wurde. In diesen Unterlagen werden auch einige wichtige Risikofaktoren erörtert, die sich auf die Geschäftstätigkeit, die Betriebsergebnisse und die Finanzlage von Westlake auswirken können. Westlake übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aus irgendeinem Grund öffentlich zu revidieren oder zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251230351637/de/

Contacts:

Medienanfragen: Benjamin Ederington, 713-960-9111;

Investorenanfragen: Steve Bender, 713-960-9111