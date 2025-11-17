|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|A10 NETWORKS INC
|US0021211018
|0,06 USD
|0,0516 EUR
|AEBI SCHMIDT HOLDING AG
|CH0027352993
|0,025 USD
|0,0215 EUR
|APERAM SA
|LU0569974404
|-
|0,5 EUR
|APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
|US03769M1062
|0,51 USD
|0,4388 EUR
|ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC
|US0423157058
|0,24 USD
|0,2065 EUR
|BCP INVESTMENT CORPORATION
|US73688F2011
|0,47 USD
|0,4044 EUR
|BTS GROUP AB
|SE0000805426
|3,05 SEK
|0,2776 EUR
|CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION PFD SE ...
|US14040H7585
|0,2734 USD
|0,2352 EUR
|CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION PFD SE ...
|US14040H7338
|0,2656 USD
|0,2285 EUR
|CLARUS CORPORATION
|US18270P1093
|0,025 USD
|0,0215 EUR
|CONSTELLATION ENERGY CORPORATION
|US21037T1097
|0,3878 USD
|0,3336 EUR
|CRESCENT ENERGY COMPANY
|US44952J1043
|0,12 USD
|0,1032 EUR
|DELUXE CORPORATION
|US2480191012
|0,3 USD
|0,2581 EUR
|EQUITA GROUP SPA
|IT0005312027
|-
|0,15 EUR
|EXP WORLD HOLDINGS INC
|US30212W1009
|0,05 USD
|0,043 EUR
|FILA SPA
|IT0004967292
|-
|0,4 EUR
|GEN DIGITAL INC
|US6687711084
|0,125 USD
|0,1075 EUR
|GENCO SHIPPING & TRADING LIMITED
|MHY2685T1313
|0,15 USD
|0,129 EUR
|GLADSTONE CAPITAL CORPORATION
|US3765358789
|0,15 USD
|0,129 EUR
|GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION
|US3765361080
|0,1 USD
|0,086 EUR
|GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION PRF G
|US3765368846
|0,125 USD
|0,1075 EUR
|GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION
|US3765461070
|0,08 USD
|0,0688 EUR
|HERSHEY COMPANY
|US4278661081
|1,37 USD
|1,1788 EUR
|ICAHN ENTERPRISES LP
|US4511001012
|0,5 USD
|0,4302 EUR
|JABIL INC
|US4663131039
|0,08 USD
|0,0688 EUR
|KLA CORPORATION
|US4824801009
|1,9 USD
|1,6349 EUR
|KNOWIT AB
|SE0000421273
|1,15 SEK
|0,1046 EUR
|LAKELAND INDUSTRIES INC
|US5117951062
|0,03 USD
|0,0258 EUR
|LSI INDUSTRIES INC
|US50216C1080
|0,05 USD
|0,043 EUR
|MAREX GROUP PLC
|GB00BMT7GT62
|0,15 USD
|0,129 EUR
|MIDDLESEX WATER COMPANY
|US5966801087
|0,36 USD
|0,3097 EUR
|NEWMARK GROUP INC
|US65158N1028
|0,03 USD
|0,0258 EUR
|NXG CUSHING MIDSTREAM ENERGY FUND
|US2316313004
|0,45 USD
|0,3872 EUR
|PRESIDIO PROPERTY TRUST INC
|US74102L5012
|0,1953 USD
|EUR
|RUNWAY GROWTH FINANCE CORP
|US78163D1000
|0,33 USD
|0,2839 EUR
|SABRA HEALTH CARE REIT INC
|US78573L1061
|0,3 USD
|0,2581 EUR
|SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC
|US8448951025
|0,62 USD
|0,5334 EUR
|SPROTT INC
|CA8520662088
|0,4 USD
|0,3441 EUR
|STURM RUGER & COMPANY INC
|US8641591081
|0,04 USD
|0,0344 EUR
|TIPTREE INC
|US88822Q1031
|0,06 USD
|0,0516 EUR
|TRUE CORPORATION PCL FOREIGN
|THB231010018
|0,19 THB
|0,005 EUR
|TRUE CORPORATION PCL NVDR
|THB231010R11
|0,19 THB
|0,005 EUR
|WILLIS LEASE FINANCE CORPORATION
|US9706461053
|0,4 USD
|0,3441 EUR
|WYNN RESORTS LIMITED
|US9831341071
|0,25 USD
|0,2151 EUR
