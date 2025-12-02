The following instruments on XETRA do have their first trading 02.12.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 02.12.2025
Aktien
1 KYG1331C1042 Blue Gold Ltd.
2 DE000A31C222 HausVorteil AG
3 US36164V8000 GCI Liberty Inc. Ser C
4 AU000000AGE2 Alligator Energy Ltd.
5 CA3645856046 Galway Metals Inc.
6 CA42751W1023 Hermes International S.C.A. CDR
7 US6323071042 Natera Inc.
8 CA86687V7043 Sun Summit Minerals Corp.
9 AU000000TKM7 Trek Metals Ltd.
10 US90353W1036 Ubiquiti Inc.
11 CA93267J1012 Walmart Inc. CDR
12 CA98980T1049 Zodiac Gold Inc.
13 BMG2717C1064 Cushman & Wakefield Ltd.
14 NO0013698431 Energeia AS
15 US4440974065 Hudson Pacific Properties Inc.
16 CA46125N1024 Inturai Ventures Corp.
17 US88688T2096 Tilray Brands Inc.
Anleihen/ETF
1 FR0014014MD4 BNP Paribas S.A.
2 NO0013685230 Tyre MidCo Ltd.
3 NO0013698159 Odfjell Rig III Ltd.
4 XS3168182692 Ferrovial SE
5 LU2823895250 BNP Paribas Easy Global Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF
