Aktien: Diese Woche setzte sich letztendlich nach Rückschlägen die Erholung fort. Am Freitag schaffte der DAX sogar die 24.000er Marke wieder. Eigentlich zu spät für eine Jahresendrallye. Vor allem: Noch fehlt das grosse Geld, das die Kurse auf ein neues Level heben könnte.Die Institutionellen scheinen mit der bisherigen Jahresperformance zufrieden und scheuen so grössere Risiken. Und einige Einzelwerte standen diese Woche im Fokus: Eine totgesagte Bayer lebte auf - Hoffnung auf eine Glyphosatlösung mithilfe der Trumpregierung. Währenddessen musste Hugo Boss bluten - Zahlen enttäuschten und Übernahmephantasie ...

