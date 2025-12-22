Der Bau von Rechenzentren hat Hochtief ein außergewöhnliches Börsenjahr beschert. Der Kurs legte 2025 um fast 160 Prozent zu. Nun positioniert sich der MDAX-Konzern im nächsten strategisch wichtigen Wachstumsfeld: Lithium für die europäische Batterie- und Autoindustrie. Anfang Dezember teilte Hochtief mit, dass es bei Vulcan Energy einsteigt. Damit beteiligt sich der MDAX-Konzern erstmals direkt an der Wertschöpfung eines strategischen Rohstoffs. Der Essener Baukonzern investiert insgesamt 169 Millionen Euro in das deutsch-australische Unternehmen, das im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
