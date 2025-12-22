FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aurubis-Aktien haben am Montag mit einem deutlichen Kursanstieg auf die weiter steigenden Kupferpreise reagiert. Mit einem Kursplus von zuletzt 2,7 Prozent auf 121,90 Euro gehören die Papiere des Kupferproduzenten zu den Top-Werten im MDax .

Kurz zuvor waren sie bis auf 123,30 Euro und damit ganz nah an ihr Rekordhoch von 123,50 Euro Anfang Dezember herangerückt. Für das laufende Jahr steht bislang ein Kursgewinn von knapp 60 Prozent zu Buche.

Die Kupferpreise haben ihren Aufwärtstrend seit dem Frühjahr in den vergangenen Wochen beschleunigt fortgesetzt. "Der KI-Boom hält die Nachfrage nach Chips - und damit nach Kupfer - hoch", erklärte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.

Zudem steige der Kupferbedarf in den Bereichen Elektrifizierung, Erneuerbare Energien und Rüstung. Zwar gebe es weltweit noch genügend Kupfer, doch fehle es an neuen Minen, so Stanzl./edh/zb

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX