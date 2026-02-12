EQS-News: Aurubis AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

"Wir leben im Jahrzehnt der Metalle": Aurubis unterstreicht Stärken seines strategischen Kurses auf Hauptversammlung CEO Dr. Toralf Haag betont strategischen Kurs: "Wir schaffen Resilienz für unser Geschäft und sind global führend bei Multimetallen."

Konsequente Umsetzung der Strategie: bereits rund 80 % der 1,7 Mrd. € für Wachstumsprojekte investiert

Dividende steigt um 10 Cent auf 1,60 € je Aktie, Hauptversammlung nimmt alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit an Hamburg, 12. Februar 2026 - Auf der heutigen Hauptversammlung der Aurubis AG, einem weltweit führenden Anbieter von Nichteisenmetallen und größter Kupferrecycler der Welt, machte das Multimetall-Unternehmen seine starke Positionierung in der Metallindustrie deutlich. Der Vorstandsvorsitzende Dr. Toralf Haag unterstrich in seiner Rede: "In einer sich rasch verändernden Welt bleibt Aurubis auf gutem Kurs. Die Nachfrage nach unseren Metallen und unseren Produkten wächst - stärker als jemals zuvor. Sie sind schon heute unverzichtbar und werden der Motor für viele Schlüsseltechnologien und das Wachstum von morgen sein." Dabei hob er den steigenden Bedarf an strategisch wichtigen Metallen für große Megatrends wie Elektrifizierung, künstliche Intelligenz, Energieinfrastruktur und globale Sicherheit hervor. Überarbeitete Strategie: Stark positioniert für fokussiertes Wachstum Mit seiner aktualisierten Strategie "Aurubis Performance 2030. Forging resilience. Leading in multimetal." hat sich das Unternehmen einen klaren Fahrplan für die Weiterentwicklung in den kommenden Jahren gegeben. Dr. Toralf Haag stellte dies in den Mittelpunkt seiner Hauptversammlungs-Rede: "Unser strategischer Anspruch ist klar: Wir schaffen Resilienz für unser Geschäft und sind global führend in der Produktion von Multimetallen. Und so steigern wir unsere Perfomance weiter." Das Unternehmen verfolgt das klare Ziel, seine Position als eines der weltweit führenden Multimetall-Unternehmen weiter auszubauen. Von den genehmigten strategischen Investitionen in Höhe von rund 1,7 Mrd. € sind bereits rund 80 % in konkrete Wachstumsprojekte geflossen. Dazu zählt Aurubis Richmond: Das neue Werk ist die erste Multimetall-Recyclinghütte in den USA und befindet sich seit der Inbetriebnahme der ersten Phase im planmäßigen Hochlauf. Ende 2025 hat die lokale Einheit erste Umsätze durch die Verhüttung von Kupferschrotten realisiert, im Januar 2026 wurden erstmals komplexe Recyclingmaterialien eingesetzt und bis Ende des laufenden Geschäftsjahres soll die zweite Ausbaustufe in Betrieb gehen. Der neue US-Standort wird nach vollständiger Fertigstellung jährlich rund 180.000 Tonnen komplexes Recyclingmaterial verarbeiten können. In Hamburg steht das Projekt Complex Recycling Hamburg (CRH) kurz vor der geplanten Inbetriebnahme im ersten Halbjahr 2026. Die Anlage erhöht die Kapazitäten von Aurubis künftig um die Verarbeitung von etwa 30.000 Tonnen zusätzlichem Recyclingmaterial pro Jahr sowie größeren Mengen interner komplexer Zwischenprodukte. Und mit der Erweiterung der Kupferelektrolyse am bulgarischen Standort in der zweiten Jahreshälfte 2026 wird die lokale Kapazität um rund 50 % auf 340.000 Tonnen jährlich gesteigert. Inzwischen sind zentrale Anlagenteile - darunter neue Elektrolysezellen und ein moderner Gleichrichter - installiert. Gleichzeitig ist ein Großteil der baulichen Arbeiten erfolgreich abgeschlossen. Mit der Inbetriebnahme erhöht das Unternehmen die Produktion von hochwertigem raffiniertem Kupfer für die europäische Industrie. 10 Cent höhere Dividende von 1,60 € pro Aktie beschlossen Die Aktionärinnen und Aktionäre folgten auf der Hauptversammlung 2026 dem Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand, eine erhöhte Dividende von 1,60 € pro Aktie für das Geschäftsjahr 2024/25 auszuschütten. Sie liegt damit um rund 7 % höher (plus 10 Cent) im Vergleich zum Vorjahr. Dr. Toralf Haag: "Mit der höheren Dividende partizipieren unsere Aktionärinnen und Aktionäre am Unternehmenserfolg." Für das abgelaufene Geschäftsjahr bedeutet dies eine Dividendenrendite von 1,5 % bezogen auf den Schusskurs am Geschäftsjahresende. Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 erwartet Aurubis ein operatives Ergebnis vor Steuern von 375 bis 475 Mio. € und eine Verzinsung auf das eingesetzte Kapital zwischen 9 und 11 %. Es nahmen 67,47 % des stimmberechtigten Grundkapitals an der Hauptversammlung teil. Alle Tagesordnungspunkte wurden mit hoher Zustimmung beschlossen. Aurubis - Forging resilience. Leading in multimetal. Die Aurubis AG ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle, organische und anorganische metallhaltige Recyclingstoffe und industrielle Rückstände zu Metallen mit höchster Qualität. Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte. Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen, Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte wie Schwefelsäure oder Eisensilikat. Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Aurubis-Strategie. "Aurubis schafft aus Rohstoffen verantwortungsvoll Werte" - dieser Maxime folgend integriert das Unternehmen nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die Unternehmenskultur. Dies beinhaltet den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen, ein verantwortungsvolles soziales und ökologisches Handeln im operativen Geschäft und ein Wachstum in sinnvollem und gesundem Maß. Aurubis beschäftigt rund 7.200 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein weltweit ausgedehntes Vertriebsnetz. Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX, dem Global Challenges Index (GCX) sowie dem Stoxx Europe 600 gelistet. Weitere Informationen: www.aurubis.com



