|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AGCO CORPORATION
|US0010841023
|0,29 USD
|0,2443 EUR
|ALBEMARLE CORPORATION PREF A
|US0126532003
|0,9062 USD
|0,7635 EUR
|ARTESIAN RESOURCES CORPORATION
|US0431132085
|0,3136 USD
|0,2642 EUR
|AURUBIS AG
|DE0006766504
|-
|1,6 EUR
|BASSETT FURNITURE INDUSTRIES INC
|US0702031040
|0,2 USD
|0,1685 EUR
|BIO-TECHNE CORPORATION
|US09073M1045
|0,08 USD
|0,0674 EUR
|BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DIVIDEND TRUST
|US0925011050
|0,0827 USD
|0,0696 EUR
|BLACKROCK TECHNOLOGY AND PRIVATE EQUITY ...
|US09260Q1085
|0,0525 USD
|0,0442 EUR
|BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORPORATION
|US0995021062
|0,59 USD
|0,497 EUR
|BURKE & HERBERT FINANCIAL SERVICES CORP
|US12135Y1082
|0,55 USD
|0,4633 EUR
|BUSINESS FIRST BANCSHARES INC
|US12326C1053
|0,15 USD
|0,1263 EUR
|CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION
|US1405011073
|0,1934 USD
|0,1629 EUR
|CARLYLE GROUP INC
|US14316J1088
|0,35 USD
|0,2948 EUR
|CION INVESTMENT CORPORATION
|US17259U2042
|0,1 USD
|0,0842 EUR
|CONNECTONE BANCORP INC
|US20786W1071
|0,18 USD
|0,1516 EUR
|DUKE ENERGY CORPORATION
|US26441C2044
|1,065 USD
|0,8972 EUR
|EAGLE BANCORP MONTANA INC
|US26942G1004
|0,145 USD
|0,1221 EUR
|EASTERN COMPANY
|US2763171046
|0,11 USD
|0,0926 EUR
|ELI LILLY AND COMPANY CDR
|CA28655A1066
|0,0625 CAD
|0,0387 EUR
|ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS INC
|US29667J1016
|0,2 USD
|0,1685 EUR
|FARMERS NATIONAL BANC CORP
|US3096271073
|0,17 USD
|0,1432 EUR
|FIDELITY D&D BANCORP INC
|US31609R1005
|0,43 USD
|0,3622 EUR
|FIRST BUSINESS FINANCIAL SERVICES INC
|US3193901002
|0,34 USD
|0,2864 EUR
|FIRST COMMUNITY BANCSHARES INC
|US31983A1034
|0,31 USD
|0,2611 EUR
|FIRST HAWAIIAN INC
|US32051X1081
|0,26 USD
|0,219 EUR
|GEN DIGITAL INC
|US6687711084
|0,125 USD
|0,1053 EUR
|HAWKINS INC
|US4202611095
|0,19 USD
|0,16 EUR
|HEALTHPEAK PROPERTIES INC
|US42250P1030
|0,1016 USD
|0,0856 EUR
|INTERNATIONAL BANCSHARES CORPORATION
|US4590441030
|0,73 USD
|0,615 EUR
|JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND INC
|US47109U1043
|0,0887 USD
|0,0747 EUR
|JM SMUCKER COMPANY
|US8326964058
|1,1 USD
|0,9267 EUR
|KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND
|US48249T1060
|0,1215 USD
|0,1023 EUR
|LINDSAY CORPORATION
|US5355551061
|0,37 USD
|0,3117 EUR
|MIDLAND STATES BANCORP INC
|US5977421057
|0,32 USD
|0,2696 EUR
|MINERALS TECHNOLOGIES INC
|US6031581068
|0,12 USD
|0,1011 EUR
|MSA SAFETY INC
|US5534981064
|0,53 USD
|0,4465 EUR
|NEXSTAR MEDIA GROUP INC
|US65336K1034
|1,86 USD
|1,567 EUR
|NIVIKA FASTIGHETER AB
|SE0017083272
|0,16 SEK
|0,0151 EUR
|OFS CREDIT COMPANY INC
|US67111Q1076
|0,115 USD
|0,0968 EUR
|OXFORD LANE CAPITAL CORP
|US6915438476
|0,4 USD
|0,337 EUR
|OXFORD SQUARE CAPITAL CORP
|US69181V1070
|0,035 USD
|0,0294 EUR
|PCB BANCORP
|US69320M1099
|0,22 USD
|0,1853 EUR
|PRIMIS FINANCIAL CORP
|US74167B1098
|0,1 USD
|0,0842 EUR
|REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC
|US76171L1061
|0,23 USD
|0,1937 EUR
|SABRA HEALTH CARE REIT INC
|US78573L1061
|0,3 USD
|0,2527 EUR
|SB FINANCIAL GROUP INC
|US78408D1054
|0,155 USD
|0,1305 EUR
|SELECTIVE INSURANCE GROUP INC
|US8163001071
|0,43 USD
|0,3622 EUR
|SOUTHERN MISSOURI BANCORP INC
|US8433801060
|0,25 USD
|0,2106 EUR
|STARBUCKS CORPORATION
|US8552441094
|0,62 USD
|0,5223 EUR
|STARBUCKS CORPORATION CDR
|CA85524N1078
|0,172 CAD
|0,1064 EUR
|STRATEGY INC SER A PERP STRETCH PFD
|US5949728530
|0,9375 USD
|0,7898 EUR
|SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC
|US8660821005
|0,08 USD
|0,0674 EUR
|SUPERIOR GROUP OF COMPANIES INC
|US8683581024
|0,14 USD
|0,1179 EUR
|TERADYNE INC
|US8807701029
|0,13 USD
|0,1095 EUR
|TRINITY CAPITAL INC
|US8964423086
|0,17 USD
|0,1432 EUR
|UNITED CORPORATIONS LIMITED
|CA9101442031
|1,45 CAD
|0,8974 EUR
|VIRGINIA NATIONAL BANKSHARES CORPORATION
|US9280311039
|0,36 USD
|0,3033 EUR
|WAFD INC
|US9388241096
|0,27 USD
|0,2274 EUR
|WEC ENERGY GROUP INC
|US92939U1060
|0,9525 USD
|0,8024 EUR
|WSFS FINANCIAL CORPORATION
|US9293281021
|0,17 USD
|0,1432 EUR
