Anzeige
Mehr »
Dienstag, 20.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
98,7% Goldausbeute ohne Cyanid - kommt jetzt der Milliarden-Deal?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2N6WP | ISIN: US24703L2025 | Ticker-Symbol: 12DA
Tradegate
20.01.26 | 08:30
101,06 Euro
-1,31 % -1,34
Branche
Hardware
Aktienmarkt
S&P 500
1-Jahres-Chart
DELL TECHNOLOGIES INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DELL TECHNOLOGIES INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
100,72101,2808:42
100,72101,2808:42
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DIVIDEND TRUST
BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DIVIDEND TRUST Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DIVIDEND TRUST9,881-5,98 %
BLACKROCK TECHNOLOGY AND PRIVATE EQUITY TERM TRUST5,7720,00 %
CARRIER GLOBAL CORPORATION48,160-0,28 %
DELL TECHNOLOGIES INC101,06-1,31 %
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC187,00-1,58 %
TORO CORP4,400-10,48 %
ZOETIS INC104,78-1,02 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.