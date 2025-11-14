|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AMERANT BANCORP INC
|US0235761014
|0,09 USD
|0,0773 EUR
|ARBOR REALTY TRUST INC
|US0389231087
|0,3 USD
|0,2578 EUR
|ARCBEST CORPORATION
|US03937C1053
|0,12 USD
|0,1031 EUR
|ASBISC ENTERPRISES PLC
|CY1000031710
|0,2 USD
|0,1718 EUR
|ATLANTIC UNION BANKSHARES CORPORATION
|US04911A1079
|0,37 USD
|0,3179 EUR
|BANKFINANCIAL CORPORATION
|US06643P1049
|0,1 USD
|0,0859 EUR
|BLACKROCK CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST
|US09260U1097
|0,2649 USD
|0,2276 EUR
|BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DIVIDEND TRUST
|US0925011050
|0,0827 USD
|0,071 EUR
|BLACKROCK TECHNOLOGY AND PRIVATE EQUITY ...
|US09260Q1085
|0,0525 USD
|0,0451 EUR
|BURKE & HERBERT FINANCIAL SERVICES CORP
|US12135Y1082
|0,55 USD
|0,4726 EUR
|BUSINESS FIRST BANCSHARES INC
|US12326C1053
|0,15 USD
|0,1289 EUR
|CALAMOS DYNAMIC CONVERTIBLE & INCOME FUN ...
|US12811V1052
|0,195 USD
|0,1675 EUR
|CANOE EIT INCOME FUND
|CA13780R1091
|0,1 USD
|CB FINANCIAL SERVICES INC
|US12479G1013
|0,26 USD
|0,2234 EUR
|CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
|US1252691001
|0,5 USD
|0,4297 EUR
|CHARLES SCHWAB CORPORATION
|US8085131055
|0,27 USD
|0,232 EUR
|CHEMOURS COMPANY
|US1638511089
|0,0875 USD
|0,0752 EUR
|DUKE ENERGY CORPORATION
|US26441C2044
|1,065 USD
|0,9153 EUR
|ELI LILLY AND COMPANY CDR
|CA28655A1066
|0,0543 CAD
|0,0333 EUR
|EMERSON ELECTRIC CO
|US2910111044
|0,555 USD
|0,4769 EUR
|ENBRIDGE INC
|CA29250N1050
|0,9425 CAD
|0,5772 EUR
|ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS INC
|US29667J1016
|0,175 USD
|0,1504 EUR
|EXXON MOBIL CORPORATION
|US30231G1022
|1,03 USD
|0,8852 EUR
|FIRST MID BANCSHARES INC
|US3208661062
|0,25 USD
|0,2148 EUR
|FIRSTCASH HOLDINGS INC
|US33768G1076
|0,42 USD
|0,3609 EUR
|FTAI INFRASTRUCTURE INC
|US35953C1062
|0,03 USD
|0,0257 EUR
|GORMAN-RUPP COMPANY
|US3830821043
|0,19 USD
|0,1632 EUR
|GREENE COUNTY BANCORP INC
|US3943571071
|0,1 USD
|0,0859 EUR
|HONEYWELL INTERNATIONAL INC
|US4385161066
|1,19 USD
|1,0227 EUR
|INPLAY OIL CORP
|CA45780T4046
|0,09 CAD
|0,0551 EUR
|INVESCO LIMITED
|BMG491BT1088
|0,21 USD
|0,1804 EUR
|JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND INC
|US47109U1043
|0,0887 USD
|0,0762 EUR
|KAYNE ANDERSON ENERGY INFRASTRUCTURE FUN ...
|US4866061066
|0,08 USD
|0,0687 EUR
|LIBERTY ALL-STAR EQUITY FUND
|US5301581048
|0,17 USD
|0,1461 EUR
|LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION
|US5463471053
|0,28 USD
|0,2406 EUR
|MAGNA INTERNATIONAL INC
|CA5592224011
|0,485 USD
|0,4168 EUR
|MARKETWISE INC
|US57064P2065
|0,4 USD
|0,3437 EUR
|MAXIMUS INC
|US5779331041
|0,3 USD
|0,2578 EUR
|MIDLAND STATES BANCORP INC
|US5977421057
|0,32 USD
|0,275 EUR
|NIVIKA FASTIGHETER AB
|SE0017083272
|0,16 SEK
|0,0146 EUR
|NUVEEN NEW YORK QUALITY MUNICIPAL INCOME ...
|US67066X1072
|0,072 USD
|0,0618 EUR
|ONESPAN INC
|US68287N1000
|0,12 USD
|0,1031 EUR
|ORIGIN BANCORP INC
|US68621T1025
|0,15 USD
|0,1289 EUR
|OTTER TAIL CORPORATION
|US6896481032
|0,525 USD
|0,4512 EUR
|OXFORD LANE CAPITAL CORP
|US6915438476
|0,4 USD
|0,3437 EUR
|OXFORD LANE CAPITAL CORP 6.25 SER 2027 P ...
|US6915436074
|0,1302 USD
|0,1119 EUR
|OXFORD SQUARE CAPITAL CORP
|US69181V1070
|0,035 USD
|0,03 EUR
|PARAMOUNT RESOURCES LTD
|CA6993202069
|0,05 CAD
|0,0306 EUR
|PARK-OHIO HOLDINGS CORP
|US7006661000
|0,125 USD
|0,1074 EUR
|PATRIA INVESTMENTS LIMITED
|KYG694511059
|0,15 USD
|0,1289 EUR
|PIMCO DYNAMIC INCOME FUND
|US72201Y1010
|0,2205 USD
|0,1895 EUR
|PROVIDENT FINANCIAL SERVICES INC
|US74386T1051
|0,24 USD
|0,2062 EUR
|RESOURCES CONNECTION INC
|US76122Q1058
|0,07 USD
|0,0601 EUR
|REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC
|US76171L1061
|0,23 USD
|0,1976 EUR
|ROYALTY PHARMA PLC
|GB00BMVP7Y09
|0,22 USD
|0,189 EUR
|SANDRIDGE ENERGY INC
|US80007P8692
|0,12 USD
|0,1031 EUR
|SB FINANCIAL GROUP INC
|US78408D1054
|0,155 USD
|0,1332 EUR
|SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD
|CNE100003K53
|0,0383 HKD
|0,0042 EUR
|SILICON MOTION TECHNOLOGY CORPORATION AD ...
|US82706C1080
|0,5 USD
|0,4297 EUR
|SOUTHERN MISSOURI BANCORP INC
|US8433801060
|0,25 USD
|0,2148 EUR
|STANDARD MOTOR PRODUCTS INC
|US8536661056
|0,31 USD
|0,2664 EUR
|STARBUCKS CORPORATION
|US8552441094
|0,62 USD
|0,5328 EUR
|SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC
|US8660821005
|0,08 USD
|0,0687 EUR
|SUPERIOR GROUP OF COMPANIES INC
|US8683581024
|0,14 USD
|0,1203 EUR
|TAITRON COMPONENTS INC
|US8740281030
|0,035 USD
|0,03 EUR
|TIMBERLAND BANCORP INC
|US8870981011
|0,28 USD
|0,2406 EUR
|TMX GROUP LIMITED
|CA87262K1057
|0,22 CAD
|0,1347 EUR
|TPG INC
|US8726571016
|0,45 USD
|0,3867 EUR
