Freitag, 14.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Uranpreis steigt deutlich - Diese Aktie könnte vom neuen US-Atomprogramm profitieren
WKN: 884437 | ISIN: US8552441094 | Ticker-Symbol: SRB
Tradegate
14.11.25 | 07:39
74,00 Euro
-0,42 % -0,31
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 500
S&P 100
1-Jahres-Chart
STARBUCKS CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
STARBUCKS CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
73,7174,1007:40
73,7174,1007:40
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AMERANT BANCORP
AMERANT BANCORP INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AMERANT BANCORP INC15,1000,00 %
ARBOR REALTY TRUST INC7,882+0,92 %
ARCBEST CORPORATION57,50+1,77 %
ASBISC ENTERPRISES PLC6,7600,00 %
ATLANTIC UNION BANKSHARES CORPORATION28,0000,00 %
BANKFINANCIAL CORPORATION11,425+0,04 %
BLACKROCK CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST12,598+0,56 %
BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DIVIDEND TRUST9,7320,00 %
BLACKROCK TECHNOLOGY AND PRIVATE EQUITY TERM TRUST5,5390,00 %
BURKE & HERBERT FINANCIAL SERVICES CORP61,78-0,34 %
BUSINESS FIRST BANCSHARES INC18,9000,00 %
CALAMOS DYNAMIC CONVERTIBLE & INCOME FUND21,250-2,25 %
CANOE EIT INCOME FUND9,585+0,21 %
CB FINANCIAL SERVICES INC33,9700,00 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC72,49-0,01 %
CHARLES SCHWAB CORPORATION81,62-0,44 %
CHEMOURS COMPANY10,620+0,62 %
DUKE ENERGY CORPORATION106,40+0,11 %
EMERSON ELECTRIC CO110,60+0,14 %
ENBRIDGE INC40,300-2,90 %
ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS INC97,42-2,38 %
EXXON MOBIL CORPORATION102,00-0,12 %
FIRST MID BANCSHARES INC37,210-1,17 %
FIRSTCASH HOLDINGS INC135,90+0,07 %
FTAI INFRASTRUCTURE INC4,3450,00 %
GORMAN-RUPP COMPANY38,0000,00 %
GREENE COUNTY BANCORP INC22,270-0,27 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC172,22+0,22 %
INPLAY OIL CORP7,900-0,63 %
INVESCO LIMITED20,875+1,29 %
JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND INC8,9500,00 %
KAYNE ANDERSON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INC9,8440,00 %
LIBERTY ALL-STAR EQUITY FUND5,3000,00 %
LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION67,50+3,50 %
MAGNA INTERNATIONAL INC42,810+0,63 %
MARKETWISE INC16,8000,00 %
MAXIMUS INC69,50+0,72 %
MIDLAND STATES BANCORP INC13,4000,00 %
NIVIKA FASTIGHETER AB3,7250,00 %
NUVEEN NEW YORK QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND9,8020,00 %
ONESPAN INC10,800-2,70 %
ORIGIN BANCORP INC30,2000,00 %
OTTER TAIL CORPORATION73,500,00 %
OXFORD LANE CAPITAL CORP13,100+1,55 %
OXFORD SQUARE CAPITAL CORP1,668-0,71 %
PARAMOUNT RESOURCES LTD14,4000,00 %
PARK-OHIO HOLDINGS CORP20,340+3,78 %
PATRIA INVESTMENTS LIMITED12,700-0,78 %
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND15,800+0,64 %
PROVIDENT FINANCIAL SERVICES INC16,200-1,82 %
RESOURCES CONNECTION INC3,880+1,04 %
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC21,200-0,93 %
ROYALTY PHARMA PLC34,340+0,56 %
SANDRIDGE ENERGY INC11,800-2,48 %
SB FINANCIAL GROUP INC18,0000,00 %
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD0,3600,00 %
SILICON MOTION TECHNOLOGY CORPORATION ADR82,00+10,07 %
SOUTHERN MISSOURI BANCORP INC54,51-0,20 %
STANDARD MOTOR PRODUCTS INC33,0000,00 %
STARBUCKS CORPORATION74,00-0,42 %
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC4,5800,00 %
SUPERIOR GROUP OF COMPANIES INC7,8500,00 %
TAITRON COMPONENTS INC2,1700,00 %
TIMBERLAND BANCORP INC33,710+1,54 %
TMX GROUP LIMITED31,400+1,95 %
TPG INC50,50+1,41 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.