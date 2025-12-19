|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|BOSTON PIZZA ROYALTIES INCOME FUND
|CA1010841015
|0,12 CAD
|0,0742 EUR
|CARGOJET INC
|CA14179V5036
|0,35 CAD
|0,2166 EUR
|CHEMUNG FINANCIAL CORPORATION
|US1640241014
|0,34 USD
|0,2899 EUR
|CONSTELLATION SOFTWARE INC
|CA21037X1006
|1 USD
|0,8528 EUR
|DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY PRF.SER. ...
|US2527844003
|0,5156 USD
|0,4397 EUR
|FIDUS INVESTMENT CORPORATION
|US3165001070
|0,5 USD
|0,4264 EUR
|GROUPE DYNAMITE INC
|CA39944C1005
|2,3 CAD
|1,4238 EUR
|HAMILTON LANE INC
|US4074971064
|0,54 USD
|0,4605 EUR
|HEALTHPEAK PROPERTIES INC
|US42250P1030
|0,1016 USD
|0,0867 EUR
|HKBN LTD
|KYG451581055
|0,189 HKD
|0,0207 EUR
|HOOKER FURNISHINGS CORPORATION
|US4390381006
|0,115 USD
|0,098 EUR
|INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC
|US4595061015
|0,4 USD
|0,3411 EUR
|KORN FERRY
|US5006432000
|0,48 USD
|0,4093 EUR
|NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD
|SI0021117344
|-
|6,43 EUR




|NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD GDR
|US66980N2036
|-
|1,286 EUR
|PACCAR INC
|US6937181088
|1,4 USD
|1,194 EUR
|PLUXEE NV
|NL0015001W49
|-
|0,38 EUR
|REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS SGPS SA
|PTREL0AM0008
|-
|0,064 EUR
|REPUBLIC BANCORP INC
|US7602812049
|0,451 USD
|0,3846 EUR
|TURNING POINT BRANDS INC
|US90041L1052
|0,075 USD
|0,0639 EUR
|UNITED UTILITIES GROUP PLC ADR
|US91311E1029
|0,4708 USD
|0,4015 EUR
|VIRCO MANUFACTURING CORP
|US9276511097
|0,025 USD
|0,0213 EUR
|VITEC SOFTWARE GROUP AB
|SE0007871363
|0,9 SEK
|0,0826 EUR
|ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO ...
|CNE100006Z79
|0,12 CNY
|0,0145 EUR
