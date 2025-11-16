Am 10. November Ortszeit wurde die 30. Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP30) in Belém, einer Stadt im Norden Brasiliens, eröffnet. Als eine der Aktivitäten im China-Pavillon der COP30 fand gleichzeitig die Nebenveranstaltung zum Thema "Ökologische Zivilisation und die Umsetzung von Beautiful China" statt, deren Schwerpunkt auf ökologischer Zivilisation, dem Austausch chinesischer Erfahrungen und der Bildung eines globalen Konsenses lag.

China Pavilion at COP30 in Belem, Brazil.

You Yalin, stellvertretender Parteisekretär der Kweichow Moutai Co., Ltd., sprach über das Thema der grünen Transformation in traditionellen Industrien und berichtete über die Praktiken und Erfahrungen des Unternehmens im Bereich der grünen Transformation aus der Perspektive eines traditionellen chinesischen Spirituosenherstellers.

"Wir hoffen, dass jede Flasche Moutai nicht nur ein Geschmackserlebnis bietet, sondern auch die Idee der Harmonie zwischen Mensch und Natur vermittelt. Wir streben danach, Chinas Wissen und Moutais Praktiken zur Bekämpfung des globalen Klimawandels und zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen und ein grünes Wachstumsmodell zu entwickeln, das als Referenz für die globale Spirituosenindustrie dienen kann", erklärte er.

You zufolge verfolgt Moutai die Kernphilosophie "ökologische Priorität und grüne Entwicklung" und setzt sich entschlossen für den Schutz der ökologischen Integrität des Chishui-Flussgebiets ein. Das Unternehmen hat eine Reihe von Initiativen in Bereichen wie Wasserressourcenmanagement, Erhaltung der biologischen Vielfalt, Umstellung auf grüne Energie, Klimaschutz und kreislaufwirtschaftliche Ressourcennutzung umgesetzt und damit eine umfassende grüne und kohlenstoffarme Transformation seines gesamten Produktionsprozesses erreicht. In der Zwischenzeit hat Moutai aktiv nach reproduzierbaren und skalierbaren Lösungen für den ökologischen Schutz von Flussgebieten und die Dekarbonisierung der Industrie gesucht und damit sowohl chinesische Weisheit als auch die Praktiken von Moutai in die globalen Bemühungen gegen den Klimawandel und für eine nachhaltige Entwicklung eingebracht.

Kweichow Moutai hat einen Nachhaltigkeitsrahmen geschaffen, der sich an ESG-Prinzipien orientiert und ökologischen Ausgleich sowie industrielle Zusammenarbeit und Innovation fördert, um "klares Wasser und üppige Berge" erfolgreich in "unschätzbare Vermögenswerte" umzuwandeln. Bis heute hat das Unternehmen insgesamt 400 Millionen Yuan (56 Millionen US-Dollar) in die ökologische Wiederherstellung und den Erhalt der biologischen Vielfalt im Chishui-Flussgebiet investiert und eine nationale "Two Mountains"-Praxis- und Innovationsbasis sowie eine "Green Factory" auf nationaler Ebene eingerichtet.

