|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|BANK7 CORP
|US06652N1072
|0,27 USD
|0,229 EUR
|CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED
|CA1363851017
|0,5875 CAD
|0,3611 EUR
|COCHLEAR LIMITED ADR
|US1914592050
|0,5923 USD
|0,5025 EUR
|CONSTELLATION SOFTWARE INC
|CA21037X1006
|1 USD
|0,8483 EUR
|EAST WEST PETROLEUM CORP
|CA27580T1075
|0,03 USD
|EUR
|HACKETT GROUP INC
|US4046091090
|0,12 USD
|0,1018 EUR
|HAMILTON LANE INC
|US4074971064
|0,54 USD
|0,458 EUR
|HENDERSON EUROPEAN TRUST PLC
|GB00BLSNGB01
|0,034 GBP
|EUR
|HOOKER FURNISHINGS CORPORATION
|US4390381006
|0,23 USD
|0,1951 EUR
|LAMAR ADVERTISING COMPANY
|US5128161099
|1,55 USD
|1,3149 EUR
|LINGBAO GOLD GROUP CO LTD
|CNE1000001H3
|0,164 CNY
|0,0195 EUR
|REPUBLIC BANCORP INC
|US7602812049
|0,451 USD
|0,3825 EUR
