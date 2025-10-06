Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
DE000A3DD6W5 EV Digital Invest AG 06.10.2025 DE000A40ZVZ1 EV Digital Invest AG 07.10.2025 Tausch 3:1
CA65345J2048 Nexus Gold Corp. 06.10.2025 CA65345J3038 Nexus Gold Corp. 07.10.2025 Tausch 25:1
AU000000PTM6 L1 Group Ltd. 06.10.2025 AU0000423501 L1 Group Ltd. 07.10.2025 Tausch 1:1
FR001400PDG8 Europlasma S.A. 06.10.2025 FR0014011QJ8 Europlasma S.A. 07.10.2025 Tausch 2500:1
CA83013Q8891 Siyata Mobile Inc. 06.10.2025 CA83013Q8719 Siyata Mobile Inc. 07.10.2025 Tausch 4:1
CA27580T1075 East West Petroleum Corp. 06.10.2025 CA27580W1005 East West Petroleum Corp. 07.10.2025 Tausch 10:1
