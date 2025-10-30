Das Instrument 9W4 SE0015657820 MIRIS HOLDING AB O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.10.2025 und ex Kapitalmassnahme am 31.10.2025

The instrument 9W4 SE0015657820 MIRIS HOLDING AB O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.10.2025 and ex capital adjustment on 31.10.2025



Das Instrument H00 SE0005933082 HELIOSPECTRA AB (PUBL) EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.10.2025 und ex Kapitalmassnahme am 31.10.2025

The instrument H00 SE0005933082 HELIOSPECTRA AB (PUBL) EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.10.2025 and ex capital adjustment on 31.10.2025



Das Instrument 1EZ0 FR0014011QJ8 EUROPLASMA EO 2,5 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.10.2025 und ex Kapitalmassnahme am 31.10.2025

The instrument 1EZ0 FR0014011QJ8 EUROPLASMA EO 2,5 EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.10.2025 and ex capital adjustment on 31.10.2025



Das Instrument PG81 US72651A2078 PLAINS GP HLDGF LP UTS A EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.10.2025 und ex Kapitalmassnahme am 31.10.2025

The instrument PG81 US72651A2078 PLAINS GP HLDGF LP UTS A EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.10.2025 and ex capital adjustment on 31.10.2025



Das Instrument CHN US1693731077 CHINA FD INC. DL-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.10.2025 und ex Kapitalmassnahme am 31.10.2025

The instrument CHN US1693731077 CHINA FD INC. DL-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.10.2025 and ex capital adjustment on 31.10.2025





© 2025 Xetra Newsboard