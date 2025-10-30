The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.10.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.10.2025
ISIN Name
CA30222R1091 EXRO TECHS INC. NEW
ID1000101207 MULTISTRADA ARAH SA.RP140
SE0015657820 MIRIS HOLDING AB O.N.
US6833732034 ONTRAK INC.PRF.SER.A DL25
US857477BX07 STATE STREET 22/26 FLR
XS2388186996 CIRSA FIN.IN 21/27 REGS
