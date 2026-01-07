The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.01.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.01.2026
ISIN Name
JP3468820000 TANAKA CO. LTD
US72651A2078 PLAINS GP HLDGF LP UTS A
US4560361028 INDUSTRL BK O.KOR.GDRS/1
XS2577258713 WANDA PROP.G 23/26
DE000NLB4W77 NORDLB 24/26
DE000DJ9ACH7 DZ BANK IS.A2368
USP68788AD37 SURINAME, REP. 23/50 REGS
DE000SLB4022 LDSBK.SAAR OPF A402
DE000LB125B8 LBBW HOT BONS 19/26
DE000LB125C6 LBBW SZU BONS 19/26
XS1979274708 OTTO GMBH MTN 19/26
DE000LB116X1 LBBW LXS BONS 18/26
DE000LB125D4 LBBW VODI BONS 19/26
DE000HLB5MW3 LB.HESS.-THR.IS.04C/2018
DE000NLB8689 NORDLB GELDM.FRN 01/17
DE000HLB5JU3 LB.HESS.THR.CARRARA01F/18
DE000HLB5MF8 LB.HESS.-THR.IS.04A/2018
XS1933820372 ING GROEP NV 19/26 MTN
DE000HLB1BZ8 LB.HESS.-THR.17/26 OPF
DE000HLB3XB9 LB.HESS.-THR.ZI.DI.01B/19
DE000DW6CZ79 DZ BANK IS.A1929
SK4000022398 SLOVENSK.SPO 23/26 MTN
DE000DW6CZ04 DZ BANK IS.A1922
US02665WEC10 AM.HONDA FI. 23/26 MTN
DE000HLB7AU8 LB.HESS.THR.CARRARA01A/23
DE000HLB7B22 LB.HESS.THR.CARRARA01I/23
DE000DW6CZ53 DZ BANK IS.A1927
US78016FZT47 ROYAL BK CDA 23/26 MTN
USY3422VCU09 HONG KONG 23/26 REGS
XS2573331324 ABN AMRO BK 23/26 MTN
US302154DU05 EX.IMP.BK.K. 23/26
US05971BAG41 BANCO BTG P. 21/26 REGS
XS2281039771 RKPF 20 (A) 21/26
XS2282094494 VOLKSWAGEN LEASING 21/26
US86562MCD02 SUMIT.M.F.G. 21/26
US674599EC50 OCCID.PETROL 20/28
XS2280845491 BMW FIN. 21/26 MTN
US674599DZ54 OCCID.PETROL 20/27
XS1342516629 BNG BK 16/26 MTN
DE000A162AZ5 BSK 1818 PF.S.549
US06738EAN58 BARCLAYS 16/26
US172967KG57 CITIGROUP INC. 2026
