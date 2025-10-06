The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.10.2025.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.10.2025

.

ISIN Name

AT0000A3PGY9 UBM DEVELOP. 25/30

AU000000PTM6 PLATINUM ASSET MANAG.LTD

CA65345J2048 NEXUS GOLD CORP. NEW

CA83013Q8891 CORE AI HOLDINGS INC.

CA88338H7040 THERATECHNOLOGIES INC.

DE000A3DD6W5 EV DIGITAL INVEST INH.AKT

FR001400PDG8 EUROPLASMA EO -,001

USF0265PCZ92 ALTICE FRAN. 21/29 REGS

USU2089PAE17 CONSCOOM 21/28 REGS

CA27580T1075 EAST WEST PETROLEUM CORP.





© 2025 Xetra Newsboard