The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.10.2025.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.10.2025
.
ISIN Name
AT0000A3PGY9 UBM DEVELOP. 25/30
AU000000PTM6 PLATINUM ASSET MANAG.LTD
CA65345J2048 NEXUS GOLD CORP. NEW
CA83013Q8891 CORE AI HOLDINGS INC.
CA88338H7040 THERATECHNOLOGIES INC.
DE000A3DD6W5 EV DIGITAL INVEST INH.AKT
FR001400PDG8 EUROPLASMA EO -,001
USF0265PCZ92 ALTICE FRAN. 21/29 REGS
USU2089PAE17 CONSCOOM 21/28 REGS
CA27580T1075 EAST WEST PETROLEUM CORP.
