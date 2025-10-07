Das Instrument ENG DE000A40ZVZ1 EV DIGITAL INVEST KONV. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 07.10.2025: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument ENG DE000A40ZVZ1 EV DIGITAL INVEST KONV. EQUITY has its first trading date on 07.10.2025: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
