Freitag, 31.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
WKN: A2ATWV | ISIN: US33939J3032 | Ticker-Symbol: 9FL
München
28.10.25 | 08:00
0,028 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
FLEXSHOPPER INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FLEXSHOPPER INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,1500,19907:00
0,0000,00023.10.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CDA.PL
CDA SA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CDA SA4,250-2,07 %
FLEXSHOPPER INC0,0280,00 %
THE CHINA FUND INC15,4640,00 %
XAI OCTAGON FLOATING RATE & ALTERNATIVE INCOME TRUST21,0000,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.