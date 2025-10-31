The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 31.10.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 31.10.2025
ISIN Name
CH1142231682 UBS GROUP 21/26 MTN
IE000G3A6RN7 JPM-CTB CH EQ UE A
PLCDA0000018 CDA S.A. ZY -,10
US1693731077 CHINA FD INC. DL-,01
US33939J3032 FLEXSHOPPER NEW DL-,001
US98400T2050 X.O.F.R+A.I.T.T.PFDS.26
XS2107452620 DIGI ROMANIA 20/28 REGS
