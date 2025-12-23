Anzeige
WKN: A0MRD4 | ISIN: ES0113860A34 | Ticker-Symbol: BDSB
Tradegate
23.12.25 | 08:24
3,311 Euro
-2,13 % -0,072
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
IBEX-35
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
BANCO DE SABADELL SA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BANCO DE SABADELL SA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
3,2933,31408:35
3,2983,30908:32
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BALCHEM
BALCHEM CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BALCHEM CORPORATION135,00+1,05 %
BANCO DE SABADELL SA3,311-2,13 %
BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP11,700+2,63 %
DINE BRANDS GLOBAL INC28,8000,00 %
HACKETT GROUP INC16,600-1,78 %
LTC PROPERTIES INC28,860-0,48 %
MONROE CAPITAL CORPORATION5,411-0,95 %
MOTOR OIL HELLAS SA30,640+0,07 %
QCR HOLDINGS INC71,50-0,69 %
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC59,62-0,33 %
