|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|BALCHEM CORPORATION
|US0576652004
|0,96 USD
|0,8163 EUR
|BANCO DE SABADELL SA
|ES0113860A34
|-
|0,07 EUR
|BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP
|US0959241060
|0,05 USD
|0,0425 EUR
|DINE BRANDS GLOBAL INC
|US2544231069
|0,19 USD
|0,1615 EUR
|HACKETT GROUP INC
|US4046091090
|0,12 USD
|0,102 EUR
|LTC PROPERTIES INC
|US5021751020
|0,19 USD
|0,1615 EUR
|MONROE CAPITAL CORPORATION
|US6103351010
|0,18 USD
|0,153 EUR
|MOTOR OIL HELLAS SA
|GRS426003000
|-
|0,3579 EUR
|PETROLEO BRASILEIRO SA PFD
|BRPETRACNPR6
|0,2964 BRL
|0,0456 EUR
|QCR HOLDINGS INC
|US74727A1043
|0,06 USD
|0,051 EUR
|RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC
|CA76131D1033
|0,62 USD
|0,5272 EUR
