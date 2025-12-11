Unabhängige Bewertungen von QKS Group, FinTech Futures und CMP Research bestätigen CSG Xponent als Treiber für Echtzeit-Journey-Orchestrierung und Analytik

CSG (NASDAQ: CSGS) gab heute bekannt, dass seine Flaggschiff-Plattform für Kundenbindung, CSG Xponent, mehrere Auszeichnungen für Journey Management, Kundenanalytik und Personalisierung erhalten hat. Diese Anerkennung durch Dritte unterstreicht die Stärke von CSG Xponent als Full-Service-Engagement-Plattform, die nahtlos tiefgreifende Journey-Analysen mit Echtzeit-Orchestrierung kombiniert.

Allein im letzten Monat wurde CSG Xponent ausgezeichnet als:

Leader in der SPARK Matrix: Customer Journey Management, 2025 der QKS Group.

in der SPARK Matrix: Customer Journey Management, 2025 der QKS Group. Gewinner in der Kategorie "Best Personalisation and User Experience Solution" bei den FinTech Futures 2025 Banking Tech Awards.

bei den FinTech Futures 2025 Banking Tech Awards. ein Core-Performing-Anbieter im Prism for Customer Analytics von CMP Research.

"CSG Xponent geht über eine breite Segmentierung hinaus und ermittelt den Status der Customer Journey jedes einzelnen Kunden, unabhängig davon, ob diese ins Stocken geraten, gefährdet oder bereit für eine Konversion ist, und quantifiziert anschließend die finanziellen Auswirkungen jeder Intervention", so Tanuj Paulose, Analyst bei der QKS Group. "Durch die Vereinheitlichung von Analysen, Echtzeit-Orchestrierung, Identität und Omnichannel-Kommunikation ermöglicht CSG Marken in komplexen Branchen wie Medien, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Einzelhandel, das Customer Journey Management operativ, nachvollziehbar und direkt mit der Geschäftsleistung verknüpft zu gestalten."

CSG Xponent wurde entwickelt, um die Lücke zwischen Kundenerwartungen und Geschäftsausführung zu schließen, und ermöglicht es Marken, in kritischen Kundensituationen klar zu handeln. Die Plattform integriert Echtzeitdaten, um eine sofortige Personalisierung zu ermöglichen, sodass Marken Unterbrechungen in der Customer Journey erkennen und beheben können, sobald sie auftreten. Das Ergebnis ist eine klarere, unkompliziertere Erfahrung für Marken und ihre Kunden.

"Fast jede Marke strebt danach, kundenorientiert zu sein, aber nur wenige können sich ein vollständiges Echtzeitbild ihrer Kunden machen und entsprechend handeln", so Katie Costanzo, President, Customer Experience, CSG. "Die Marken, die dazu in der Lage sind, heben sich deutlich von den anderen ab. Ich bin dankbar für diese starke Anerkennung, die ein Beweis für die Fähigkeit von CSG ist, echte Probleme für Marken und ihre Kunden zu lösen. Es ist an der Zeit, statische Karten hinter sich zu lassen und intelligente, autonome Systeme zu nutzen, die Kundenbedürfnisse proaktiv antizipieren."

Mit Blick auf die Zukunft erschließt CSG Xponent mit der bislang bedeutendsten KI-Weiterentwicklung von CSG neue Grenzen. Lesen Sie mehr über Xponent Agentic Orchestration, ein koordiniertes System intelligenter Agenten, das Kontrolle und Anpassungsfähigkeit vereint, und entdecken Sie in CSGs 2026 State of the Customer Experience Report, was Kunden im Zeitalter der Überforderung erwarten.

Über CSG

CSG unterstützt Unternehmen dabei, unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. Menschen und Unternehmen können so leichter mit den Diensten, die sie am meisten schätzen, in Kontakt treten, sie nutzen und dafür bezahlen. Unsere Lösungen für Kundenerlebnisse, Rechnungsstellung und Zahlungen helfen Unternehmen jeder Größe, Umsatz zu machen und etwas zu bewirken. Dank unserer SaaS-Lösungen können Unternehmer ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen und sich dabei von unseren engagierten und innovativen CSG-Mitarbeitern auf der ganzen Welt unterstützen lassen.

Möchten Sie zukunftsfähig sein und wie die globalen Marken, die CSG vertrauen, Veränderungen vorantreiben? Besuchen Sie csgi.com, um mehr zu erfahren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251210356377/de/

