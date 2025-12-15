Anzeige
Mehr »
Montag, 15.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
News-Bombe: NurExone startet Human-Versuche vor FDA!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1JWVX | ISIN: US30303M1027 | Ticker-Symbol: FB2A
Xetra
12.12.25 | 17:35
545,70 Euro
-0,93 % -5,10
Branche
Internet
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 500
S&P 100
1-Jahres-Chart
META PLATFORMS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
META PLATFORMS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
547,60548,7008:29
547,60548,7008:29
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
A&W FOOD SERVICES OF CANADA
A&W FOOD SERVICES OF CANADA INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
A&W FOOD SERVICES OF CANADA INC22,8000,00 %
BIRCHCLIFF ENERGY LTD4,567+0,26 %
C&F FINANCIAL CORPORATION61,50+0,82 %
CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION18,990+0,16 %
CHOICEONE FINANCIAL SERVICES INC31,900-0,19 %
COMERICA INC77,00+0,65 %
COMMUNITY TRUST BANCORP INC60,12-0,05 %
CROWN CASTLE INC77,60+0,14 %
DREAM UNLIMITED CORP10,3000,00 %
EAGLE MATERIALS INC195,00+0,52 %
ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP47,200-1,26 %
EPSILON ENERGY LTD5,020+1,01 %
EXTRA SPACE STORAGE INC114,35-0,17 %
FINANCIAL INSTITUTIONS INC32,770+0,49 %
FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC27,400+1,48 %
FIRST SAVINGS FINANCIAL GROUP INC27,800+0,72 %
GATX CORPORATION144,000,00 %
GEORGE WESTON LIMITED59,000,00 %
G-III APPAREL GROUP LTD26,2000,00 %
GILEAD SCIENCES INC101,88-0,68 %
GLOBAL SELF STORAGE INC5,010-0,40 %
GREAT ELM CAPITAL CORP6,4000,00 %
HAWTHORN BANCSHARES INC34,210-1,92 %
HUNTSMAN CORPORATION9,200+1,66 %
INTERPARFUMS INC71,50-0,69 %
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC15,860-0,60 %
JAMES RIVER GROUP HOLDINGS INC6,760+1,35 %
JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND INC8,8500,00 %
KAYNE ANDERSON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INC9,922+0,49 %
KBR INC37,2000,00 %
KEYERA CORP27,560-0,97 %
LEIDOS HOLDINGS INC161,70+0,03 %
LOBLAW COMPANIES LIMITED37,800-0,53 %
MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES LTD22,6000,00 %
MELCOR DEVELOPMENTS LTD9,2500,00 %
MERCHANTS BANCORP INC30,4000,00 %
MERCK & CO INC84,90-0,70 %
META PLATFORMS INC545,70-0,93 %
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA13,850-0,36 %
MORGUARD CORPORATION70,500,00 %
MORGUARD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST3,709+0,08 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC310,00-0,19 %
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST25,310-0,32 %
NORTHWESTERN ENERGY GROUP INC57,00-1,72 %
NUVEEN NEW YORK QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND9,505-1,14 %
OVINTIV INC34,700+1,02 %
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC29,8000,00 %
POTLATCHDELTIC CORPORATION33,800-1,74 %
PUBLIC STORAGE233,60-0,26 %
RED ROCK RESORTS INC52,000,00 %
REGENCY CENTERS CORPORATION57,50-0,86 %
ROCKPOINT GAS STORAGE INC16,6000,00 %
SEACOAST BANKING CORPORATION OF FLORIDA27,200-2,16 %
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL67,86+1,07 %
SHOUCHENG HOLDINGS LTD0,208-1,89 %
SIMMONS FIRST NATIONAL CORPORATION16,5000,00 %
SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC19,000-1,55 %
SKISTAR AB15,850+0,19 %
SONIC AUTOMOTIVE INC54,50-1,80 %
SOUND POINT MERIDIAN CAPITAL INC12,100-2,42 %
STMICROELECTRONICS NV22,225+0,79 %
STOCK YARDS BANCORP INC58,000,00 %
T.ROWE PRICE GROUP INC88,99-0,39 %
TECK RESOURCES LIMITED CL B36,520-0,76 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC480,05-1,51 %
TOPAZ ENERGY CORP17,400-1,14 %
TOURMALINE OIL CORP39,080+0,08 %
UGI CORPORATION32,650+0,31 %
US GLOBAL INVESTORS INC2,080-0,95 %
VALLEY NATIONAL BANCORP10,100-0,98 %
VENTURE GLOBAL INC5,340+1,91 %
VERISK ANALYTICS INC185,05+0,03 %
VERMILION ENERGY INC7,590+3,55 %
WALT DISNEY COMPANY94,56-0,49 %
WORTHINGTON ENTERPRISES INC48,120-3,22 %
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC65,00-0,76 %
XAI MADISON EQUITY PREMIUM INCOME FUND4,786-1,71 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.