|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|A&W FOOD SERVICES OF CANADA INC
|CA0002251027
|0,48 CAD
|0,2969 EUR
|BIRCHCLIFF ENERGY LTD
|CA0906971035
|0,03 CAD
|0,0185 EUR
|C&F FINANCIAL CORPORATION
|US12466Q1040
|0,46 USD
|0,3918 EUR
|CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION
|US1405011073
|0,2534 USD
|0,2158 EUR
|CHOICEONE FINANCIAL SERVICES INC
|US1703861062
|0,29 USD
|0,247 EUR
|COMERICA INC
|US2003401070
|0,71 USD
|0,6047 EUR
|COMMUNITY TRUST BANCORP INC
|US2041491083
|0,53 USD
|0,4514 EUR
|CROWN CASTLE INC
|US22822V1017
|1,0625 USD
|0,905 EUR
|DREAM UNLIMITED CORP
|CA26153M5072
|0,1625 CAD
|0,1005 EUR
|EAGLE MATERIALS INC
|US26969P1084
|0,25 USD
|0,2129 EUR
|ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP
|US2937121059
|0,32 USD
|0,2725 EUR
|EPSILON ENERGY LTD
|CA2943752097
|0,0625 USD
|0,0532 EUR
|EXTRA SPACE STORAGE INC
|US30225T1025
|1,62 USD
|1,3798 EUR
|FINANCIAL INSTITUTIONS INC
|US3175854047
|0,31 USD
|0,264 EUR
|FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC
|US32020R1095
|0,19 USD
|0,1618 EUR
|FIRST SAVINGS FINANCIAL GROUP INC
|US33621E1091
|0,16 USD
|0,1362 EUR
|G-III APPAREL GROUP LTD
|US36237H1014
|0,1 USD
|0,0851 EUR
|GATX CORPORATION
|US3614481030
|0,61 USD
|0,5195 EUR
|GEORGE WESTON LIMITED
|CA9611485090
|0,2979 CAD
|0,1842 EUR
|GILEAD SCIENCES INC
|US3755581036
|0,79 USD
|0,6728 EUR
|GILEAD SCIENCES INC CDR
|CA37556U1030
|0,1617 CAD
|0,1 EUR
|GLOBAL SELF STORAGE INC
|US37955N1063
|0,0725 USD
|0,0617 EUR
|GREAT ELM CAPITAL CORP
|US3903207039
|0,37 USD
|0,3151 EUR
|HAWTHORN BANCSHARES INC
|US4204761039
|0,2 USD
|0,1703 EUR
|HUNTSMAN CORPORATION
|US4470111075
|0,0875 USD
|0,0745 EUR
|INTERPARFUMS INC
|US4583341098
|0,8 USD
|0,6814 EUR
|IRIDIUM COMMUNICATIONS INC
|US46269C1027
|0,15 USD
|0,1277 EUR
|JAMES RIVER GROUP HOLDINGS INC
|US46990A1025
|0,01 USD
|0,0085 EUR
|JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND INC
|US47109U1043
|0,0887 USD
|0,0755 EUR
|KAYNE ANDERSON ENERGY INFRASTRUCTURE FUN ...
|US4866061066
|0,08 USD
|0,0681 EUR
|KBR INC
|US48242W1062
|0,165 USD
|0,1405 EUR
|KEYERA CORP
|CA4932711001
|0,54 CAD
|0,334 EUR
|LEIDOS HOLDINGS INC
|US5253271028
|0,43 USD
|0,3662 EUR
|LOBLAW COMPANIES LIMITED
|CA5394811015
|0,141 CAD
|0,0872 EUR
|LOBLAW COMPANIES LIMITED ADR
|US5394818042
|0,0249 USD
|0,0212 EUR
|MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES LTD
|IL0010823123
|0,151 USD
|0,1286 EUR
|MELCOR DEVELOPMENTS LTD
|CA5854671032
|0,13 CAD
|0,0804 EUR
|MERCHANTS BANCORP INC
|US58844R1086
|0,1 USD
|0,0851 EUR
|MERCK & CO INC
|US58933Y1055
|0,85 USD
|0,724 EUR
|MERCK & CO INC CDR
|CA58933J1084
|0,1915 CAD
|0,1184 EUR
|META PLATFORMS INC
|US30303M1027
|0,525 USD
|0,4471 EUR
|MIDLAND STATES BANCORP INC PFC A
|US5977423038
|0,4844 USD
|0,4125 EUR
|MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA
|ES0164180012
|-
|0,117 EUR
|MORGUARD CORPORATION
|CA6175771014
|0,2 CAD
|0,1237 EUR
|MORGUARD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|CA6179141065
|0,02 CAD
|0,0123 EUR
|MOTOROLA SOLUTIONS INC
|US6200763075
|1,21 USD
|1,0306 EUR
|NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST
|US6378701063
|0,57 USD
|0,4855 EUR
|NORTHWESTERN ENERGY GROUP INC
|US6680743050
|0,66 USD
|0,5621 EUR
|NUVEEN NEW YORK QUALITY MUNICIPAL INCOME ...
|US67066X1072
|0,072 USD
|0,0613 EUR
|OVINTIV INC
|US69047Q1022
|0,3 USD
|0,2555 EUR
|PHILLIPS EDISON & COMPANY INC
|US71844V2016
|0,1083 USD
|0,0922 EUR
|POTLATCHDELTIC CORPORATION
|US7376301039
|0,45 USD
|0,3832 EUR
|PUBLIC STORAGE
|US74460D1090
|3 USD
|2,5553 EUR
|RED ROCK RESORTS INC
|US75700L1089
|0,26 USD
|0,2214 EUR
|REGENCY CENTERS CORPORATION
|US7588491032
|0,755 USD
|0,643 EUR
|ROCKPOINT GAS STORAGE INC
|CA7739151032
|0,22 USD
|0,1873 EUR
|SEACOAST BANKING CORPORATION OF FLORIDA
|US8117078019
|0,19 USD
|0,1618 EUR
|SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL
|US8175651046
|0,34 USD
|0,2896 EUR
|SHOUCHENG HOLDINGS LTD
|HK0000592854
|0,0351 HKD
|0,0038 EUR
|SIMMONS FIRST NATIONAL CORPORATION
|US8287302009
|0,2125 USD
|0,181 EUR
|SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC
|US83012A1097
|0,46 USD
|0,3918 EUR
|SKISTAR AB
|SE0012141687
|3 SEK
|0,2757 EUR
|SONIC AUTOMOTIVE INC
|US83545G1022
|0,38 USD
|0,3236 EUR
|SOUND POINT MERIDIAN CAPITAL INC
|US83617A1088
|0,25 USD
|0,2129 EUR
|STMICROELECTRONICS NV
|NL0000226223
|0,09 USD
|0,0766 EUR
|STOCK YARDS BANCORP INC
|US8610251048
|0,32 USD
|0,2725 EUR
|STRATEGY INC SER A PERP STRETCH PFD
|US5949728530
|0,8958 USD
|0,763 EUR
|STRATEGY INC SER A PERP STRIFE PFD
|US5949728795
|2,5 USD
|2,1294 EUR
|STRATEGY INC SER A PERP STRIKE PFD
|US5949728878
|2 USD
|1,7035 EUR
|T.ROWE PRICE GROUP INC
|US74144T1088
|1,27 USD
|1,0817 EUR
|TECK RESOURCES LIMITED CL A
|CA8787423034
|0,125 CAD
|0,0773 EUR
|TECK RESOURCES LIMITED CL B
|CA8787422044
|0,125 CAD
|0,0773 EUR
|THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
|US8835561023
|0,43 USD
|0,3662 EUR
|TOPAZ ENERGY CORP
|CA89055A2039
|0,34 CAD
|0,2103 EUR
|TOURMALINE OIL CORP
|CA89156V1067
|0,5 CAD
|0,3092 EUR
|UGI CORPORATION
|US9026811052
|0,375 USD
|0,3194 EUR
|US GLOBAL INVESTORS INC
|US9029521005
|0,0075 USD
|0,0063 EUR
|VALLEY NATIONAL BANCORP
|US9197941076
|0,11 USD
|0,0936 EUR
|VENTURE GLOBAL INC
|US92333F1012
|0,017 USD
|0,0144 EUR
|VERISK ANALYTICS INC
|US92345Y1064
|0,45 USD
|0,3832 EUR
|VERMILION ENERGY INC
|CA9237251058
|0,13 CAD
|0,0804 EUR
|WALT DISNEY COMPANY
|US2546871060
|0,75 USD
|0,6388 EUR
|WALT DISNEY COMPANY CDR
|CA25472W1059
|0,0848 CAD
|0,0524 EUR
|WORTHINGTON ENTERPRISES INC
|US9818111026
|0,19 USD
|0,1618 EUR
|WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC
|US98311A1051
|0,41 USD
|0,3492 EUR
|XAI MADISON EQUITY PREMIUM INCOME FUND
|US5574371002
|0,06 USD
|0,0511 EUR
