|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AMETEK INC
|US0311001004
|0,31 USD
|0,2641 EUR
|ARES CAPITAL CORPORATION
|US04010L1035
|0,48 USD
|0,409 EUR
|ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC
|US0423157058
|0,24 USD
|0,2045 EUR
|BANC OF CALIFORNIA INC
|US05990K1060
|0,1 USD
|0,0852 EUR
|BCE INC
|CA05534B7604
|0,4375 CAD
|0,2692 EUR
|BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DIVIDEND TRUST
|US0925011050
|0,0827 USD
|0,0704 EUR
|C&F FINANCIAL CORPORATION
|US12466Q1040
|0,46 USD
|0,3919 EUR
|CADENCE BANK
|US12740C1036
|0,275 USD
|0,2343 EUR
|CALAMOS DYNAMIC CONVERTIBLE & INCOME FUN ...
|US12811V1052
|0,195 USD
|0,1661 EUR
|CAMPING WORLD HOLDINGS INC
|US13462K1097
|0,125 USD
|0,1065 EUR
|CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION
|US1405011073
|0,2534 USD
|0,2159 EUR
|CAR GROUP LIMITED ADR
|US14575D1072
|0,3238 USD
|0,2759 EUR
|CHESAPEAKE UTILITIES CORPORATION
|US1653031088
|0,685 USD
|0,5837 EUR
|CHOICEONE FINANCIAL SERVICES INC
|US1703861062
|0,28 USD
|0,2385 EUR
|COMMUNITY TRUST BANCORP INC
|US2041491083
|0,53 USD
|0,4516 EUR
|CROWN CASTLE INC
|US22822V1017
|1,0625 USD
|0,9053 EUR
|EMPIRE STATE REALTY TRUST INC
|US2921041065
|0,035 USD
|0,0298 EUR
|ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP
|US2937121059
|0,31 USD
|0,2641 EUR
|EPSILON ENERGY LTD
|CA2943752097
|0,0625 USD
|0,0532 EUR
|FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORPORATIO ...
|US3131483063
|1,5 USD
|1,2781 EUR
|FINANCIAL INSTITUTIONS INC
|US3175854047
|0,31 USD
|0,2641 EUR
|FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC
|US32020R1095
|0,19 USD
|0,1619 EUR
|FIRST SAVINGS FINANCIAL GROUP INC
|US33621E1091
|0,16 USD
|0,1363 EUR
|GATX CORPORATION
|US3614481030
|0,61 USD
|0,5197 EUR
|GILEAD SCIENCES INC
|US3755581036
|0,79 USD
|0,6731 EUR
|GILEAD SCIENCES INC CDR
|CA37556U1030
|0,1625 CAD
|0,1 EUR
|GOLUB CAPITAL BDC INC
|US38173M1027
|0,39 USD
|0,3323 EUR
|GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY
|US3886891015
|0,11 USD
|0,0937 EUR
|GRAY MEDIA INC
|US3893751061
|0,08 USD
|0,0681 EUR
|GREAT ELM CAPITAL CORP
|US3903207039
|0,37 USD
|0,3152 EUR
|GUZMAN Y GOMEZ LIMITED
|AU0000336679
|0,126 AUD
|0,0713 EUR
|HAWTHORN BANCSHARES INC
|US4204761039
|0,2 USD
|0,1704 EUR
|HUNTSMAN CORPORATION
|US4470111075
|0,25 USD
|0,213 EUR
|INPLAY OIL CORP
|CA45780T4046
|0,09 CAD
|0,0553 EUR
|INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC
|US45780R1014
|0,37 USD
|0,3152 EUR
|INTACT FINANCIAL CORPORATION
|CA45823T1066
|1,33 CAD
|0,8186 EUR
|INTERPARFUMS INC
|US4583341098
|0,8 USD
|0,6816 EUR
|IRIDIUM COMMUNICATIONS INC
|US46269C1027
|0,15 USD
|0,1278 EUR
|IRON MOUNTAIN INC
|US46284V1017
|0,785 USD
|0,6689 EUR
|JACKSON FINANCIAL INC
|US46817M1071
|0,8 USD
|0,6816 EUR
|JAMES RIVER GROUP HOLDINGS LTD
|BMG5005R1079
|0,01 USD
|0,0085 EUR
|JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND INC
|US47109U1043
|0,0887 USD
|0,0755 EUR
|KAYNE ANDERSON ENERGY INFRASTRUCTURE FUN ...
|US4866061066
|0,08 USD
|0,0681 EUR
|LOBLAW COMPANIES LIMITED
|CA5394811015
|0,141 CAD
|0,0868 EUR
|LOVISA HOLDINGS LIMITED
|AU000000LOV7
|0,27 AUD
|0,1529 EUR
|MERCK & CO INC CDR
|CA58933J1084
|0,1839 CAD
|0,1132 EUR
|MIDLAND STATES BANCORP INC PFC A
|US5977423038
|0,4844 USD
|0,4127 EUR
|OAKTREE SPECIALTY LENDING CORPORATION
|US67401P4054
|0,4 USD
|0,3408 EUR
|OFS CREDIT COMPANY INC
|US67111Q1076
|0,115 USD
|0,0979 EUR
|OVINTIV INC
|US69047Q1022
|0,3 USD
|0,2556 EUR
|PARADISE ENTERTAINMENT LTD
|BMG6893L1375
|0,075 HKD
|0,0082 EUR
|PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION
|US69932A2042
|0,05 USD
|0,0426 EUR
|PASON SYSTEMS INC
|CA7029251088
|0,13 CAD
|0,08 EUR
|POTLATCHDELTIC CORPORATION
|US7376301039
|0,45 USD
|0,3834 EUR
|PUBLIC STORAGE PRF.O
|US74460W4877
|0,2437 USD
|0,2077 EUR
|REGENBOGEN AG
|DE0008009564
|-
|0,9 EUR
|SANOMA OYJ
|FI0009007694
|-
|0,13 EUR
|SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL
|US8175651046
|0,32 USD
|0,2726 EUR
|SPARTANNASH COMPANY
|US8472151005
|0,22 USD
|0,1874 EUR
|STRATEGY INC SER A PERP STRETCH PFD
|US5949728530
|0,8333 USD
|0,7101 EUR
|STRATEGY INC SER A PERP STRIDE PFD
|US5949728613
|3,0555 USD
|2,6037 EUR
|STRATEGY INC SER A PERP STRIFE PFD
|US5949728795
|2,5 USD
|2,1303 EUR
|STRATEGY INC SER A PERP STRIKE PFD
|US5949728878
|2 USD
|1,7042 EUR
|T.ROWE PRICE GROUP INC
|US74144T1088
|1,27 USD
|1,0821 EUR
|TECK RESOURCES LIMITED CL B
|CA8787422044
|0,125 CAD
|0,0769 EUR
|U-HAUL HOLDING COMPANY B
|US0235865062
|0,05 USD
|0,0426 EUR
|WISETECH GLOBAL LIMITED ADR
|US9772871011
|0,077 USD
|0,0656 EUR
|XCEL ENERGY INC
|US98389B1008
|0,57 USD
|0,4857 EUR
|YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS LTD ADR
|US9884151054
|0,2558 USD
|0,2179 EUR
