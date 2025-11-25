|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO KGAA
|DE0005493092
|-
|0,06 EUR
|CDW CORPORATION
|US12514G1085
|0,63 USD
|0,5465 EUR
|EPLUS INC
|US2942681071
|0,25 USD
|0,2169 EUR
|JEFFERSON CAPITAL INC
|US47248R1032
|0,24 USD
|0,2082 EUR
|MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO ...
|US58502K1060
|0,6882 USD
|0,5971 EUR
|MOUNT LOGAN CAPITAL INC
|US62188E1038
|0,03 USD
|0,026 EUR
|NAVIGATOR HOLDINGS LTD
|MHY621321089
|0,07 USD
|0,0607 EUR
|PIPER SANDLER COMPANIES
|US7240781002
|0,7 USD
|0,6073 EUR
|PROSPECT CAPITAL CORPORATION
|US74348T1025
|0,045 USD
|0,039 EUR
|REGIONAL MANAGEMENT CORP
|US75902K1060
|0,3 USD
|0,2602 EUR
|S&P GLOBAL INC CDR
|CA78525L1058
|0,0459 CAD
|0,0282 EUR
