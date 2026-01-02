Anzeige
WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker-Symbol: TL0
Tradegate
02.01.26 | 21:17
376,35 Euro
-4,18 % -16,40
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 100
S&P 500
1-Jahres-Chart
TESLA INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TESLA INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
376,05376,4021:18
376,10376,4521:19
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ADVANCED MICRO DEVICES INC191,68+4,16 %
BAIDU INC ADR128,40+13,43 %
BYD CO LTD10,920+2,01 %
INTEL CORPORATION33,720+7,39 %
LAM RESEARCH CORPORATION157,76+4,91 %
MARVELL TECHNOLOGY INC76,25+4,61 %
MICRON TECHNOLOGY INC268,50+6,51 %
NVIDIA CORPORATION161,18+0,56 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD GDR 144A1.920,00+9,40 %
STRATEGY INC134,20+1,21 %
TESLA INC376,35-4,18 %
VERTIV HOLDINGS CO149,80+6,08 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.