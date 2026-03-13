Neues KI-Supermodell von Nvidia: Damit werden agentische KI-Systeme in großem Maßstab möglich. Jensen Huang zeigt einmal mehr, dass er jeden Tag aufsteht, um Innovationen voranzutreiben.Nvidia präsentiert ein neues Level der Künstlichen Intelligenz. NVIDIA Nemotron 3 Super ist ein offenes KI-Modell mit 120 Milliarden Parametern, von denen 12 Milliarden aktiv genutzt werden. Ziel: Effizient und mit hoher Genauigkeit Aufgaben für autonome KI-Agenten erledigen.Einsatz bei KI-nativen UnternehmenUnternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
