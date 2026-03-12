Der erfahrene Marketingexperte bringt mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung in den Bereichen Markenentwicklung, Nachfragegenerierung und Kundenerfahrung bei Vertiv, Schneider Electric und APC mit.

DG Matrix, der führende Anbieter von Solid-State-Transformatorlösungen (SST) für moderne Energieinfrastrukturen, gab heute die Ernennung von Rainer Stiller zum Chief Marketing Officer mit sofortiger Wirkung bekannt. In dieser Funktion wird Stiller die globale Marketingorganisation sowie die Go-to-Market-Strategie des Unternehmens verantworten, während DG Matrix seine Plattform für Energieinfrastruktur der nächsten Generation für KI-Rechenzentren und Elektrifizierungsanwendungen weiter ausbaut.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260312326078/de/

Rainer Stiller, CMO DG Matrix

Stiller verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in Marketing und kommerzieller Führung in den Bereichen kritische Infrastruktur und Energietechnologie. Seine Karriere begann in der Marketingorganisation der BMW-Zentrale in München, im Bereich Event und Verkaufsförderung. Anschließend wechselte er zu APC (American Power Conversion), wo er vom regionalen Marketingmanager zum Director of Worldwide Marketing Communications aufstieg und maßgeblich zur globalen Markenentwicklung beitrug.

Nach der Übernahme von APC durch Schneider Electric wurde Stiller zum Senior Vice President of Global Field Marketing und Portfolio Marketing ernannt. In dieser Rolle verantwortete er globale Corporate-Branding und Nachfrage- Kampagnen.

Zuletzt war Stiller Chief Marketing Officer bei Vertiv (NYSE: VRT), einem S&P 500 globalen Anbieter kritischer digitaler Infrastruktur. Dort leitete er die Transformation der Marketingorganisation und positionierte das Unternehmen erfolgreich als führenden Anbieter im Bereich Infrastruktur für KI-Rechenzentren.

Während seiner Zeit bei Vertiv wurde Stiller unter anderem als "CMO to Watch 2024" ausgezeichnet und erhielt den PR News "People of the Year Chief Communications Officer" Award für seine Leistungen im Aufbau globaler Marken und integrierter Marketingkommunikation.

Bei DG Matrix wird Stiller die Bereiche Kundenerfahrung, Markenstrategie, Nachfragegenerierung und globale strategische Partnerschaften verantworten, während das Unternehmen in die nächste Phase seiner internationalen Expansion eintritt. Seine Erfahrung im Aufbau leistungsstarker Marketingorganisationen in Amerika, Europa und Asien soll die weltweite Markteinführung der Technologieplattform von DG Matrix unterstützen.

"Rainer bringt eine außergewöhnliche Kombination aus strategischem Marketingverständnis und globaler Führungserfahrung mit", sagte Haroon Inam, CEO von DG Matrix. "Seine Erfolgsbilanz beim Aufbau leistungsstarker Marketingorganisationen und bei der Positionierung globaler Technologiemarken wird für unsere nächste Wachstumsphase von entscheidender Bedeutung sein."

"DG Matrix adressiert eine der zentralen Herausforderungen beim Aufbau moderner Energieinfrastruktur", sagte Rainer Stiller. "Die Möglichkeit, die globale Marketing- und Markteinführungsstrategie für ein Unternehmen zu gestalten, das eine neue Generation von Solid-State-Transformatoren entwickelt hat, ist äußerst spannend. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team die internationale Marktpräsenz von DG Matrix weiter auszubauen."

Im Laufe seiner Karriere hat Stiller internationale Marketingorganisationen aufgebaut, Teams mit über 1200 Mitarbeitern in mehr als 60 Ländern geführt und globale Channel-Programme entwickelt, die innerhalb eines Jahres von 250 auf über 4.000 Partner angewachsen sind. Zu seinen Schwerpunkten zählen digitale Transformation, Nachfragegenerierung, Kunden- und Partnererfahrung, strategische Allianzen sowie globale Markenentwicklung in B2B-, B2C- und B2B2C-Märkten.

Über DG Matrix

DG Matrix entwickelt innovative Solid-State-Transformatorlösungen zur Modernisierung der Energieinfrastruktur für KI-Rechenzentren und Elektrifizierungsanwendungen. Die Interport-Plattform des Unternehmens ermöglicht eine schnellere Bereitstellung, niedrigere Energiekosten und eine flexible Integration unterschiedlicher Energiequellen und Lasten weltweit und in großem Maßstab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260312326078/de/

Contacts:

Media Contact:

Will Kruisbrink

ANDOR PR

Will.Kruisbrink@andorpr.com

(217) 766-7894