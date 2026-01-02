DJ S&P Global: Eurozone-Industrie verstärkt Talfahrt im Dezember

DOW JONES--Die Geschäftsaktivität im verarbeitenden Gewerbe der Eurozone ist im Dezember gesunken. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor sank auf 48,8 (Vormonat: 49,6) Punkte, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. In der ersten Veröffentlichung wurde ein Wert von 49,2 Zähler genannt. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung.

Die Industrie verzeichnete erstmals seit Februar wieder einen Produktionsrückgang. Überdies sorgte die neuerliche Nachfrageschwäche für den stärksten Auftragsrückgang seit knapp einem Jahr. Und dies, obwohl die Verkaufspreise abermals reduziert wurden, während die Einkaufspreise so kräftig zulegten wie seit 16 Monaten nicht mehr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Webseite: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

DJG/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 02, 2026 04:07 ET (09:07 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.