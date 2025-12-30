|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AUTOHOME INC
|KYG066341028
|0,3 USD
|0,2548 EUR
|CENTURIA OFFICE REIT
|AU0000077893
|0,0252 AUD
|0,0143 EUR
|FORMULA SYSTEMS 1985 LTD ADR
|US3464141056
|0,502 USD
|0,4265 EUR
|FOSCHINI GROUP LIMITED
|ZAE000148466
|1,3 ZAR
|0,0662 EUR
|GIBSON ENERGY INC
|CA3748252069
|0,43 CAD
|0,2668 EUR
|GOODMAN GROUP
|AU000000GMG2
|0,15 AUD
|0,0852 EUR
|IGM FINANCIAL INC
|CA4495861060
|0,5625 CAD
|0,349 EUR
|LIMONEIRA COMPANY
|US5327461043
|0,075 USD
|0,0637 EUR
|RURAL FUNDS GROUP
|AU000000RFF5
|0,0293 AUD
|0,0166 EUR
|THORNBURG INCOME BUILDER OPPORTUNITIES T ...
|US8852131080
|0,1041 USD
|0,0885 EUR
