Dienstag, 30.12.2025
Insider-Alarm bei FUTR: Scott Paterson kauft wie ein Besessener!!
WKN: A1JJ49 | ISIN: CA3748252069 | Ticker-Symbol: 8GB
Tradegate
29.12.25 | 21:53
16,000 Euro
0,00 % 0,000
GIBSON ENERGY INC Chart 1 Jahr
GIBSON ENERGY INC 5-Tage-Chart
15,90016,00007:47
15,60015,90007:30
AUTOHOME
AUTOHOME INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AUTOHOME INC4,700+2,17 %
CENTURIA OFFICE REIT0,6260,00 %
FORMULA SYSTEMS 1985 LTD ADR146,000,00 %
FOSCHINI GROUP LIMITED4,1600,00 %
GIBSON ENERGY INC16,0000,00 %
GOODMAN GROUP17,600-1,12 %
IGM FINANCIAL INC38,4000,00 %
LIMONEIRA COMPANY10,900+2,83 %
RURAL FUNDS GROUP1,1320,00 %
THORNBURG INCOME BUILDER OPPORTUNITIES TRUST17,0900,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.