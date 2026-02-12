|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|CARNIVAL PLC
|GB0031215220
|0,15 USD
|0,1263 EUR
|FIRST MID BANCSHARES INC
|US3208661062
|0,25 USD
|0,2105 EUR
|LANDMARK BANCORP INC
|US51504L1070
|0,21 USD
|0,1768 EUR
|MAGYAR BANCORP INC
|US55977T2087
|0,1 USD
|0,0842 EUR
|PEAPACK-GLADSTONE FINANCIAL CORPORATION
|US7046991078
|0,05 USD
|0,0421 EUR
|PROVIDENT FINANCIAL HOLDINGS INC
|US7438681014
|0,14 USD
|0,1179 EUR
|S&T BANCORP INC
|US7838591011
|0,36 USD
|0,3031 EUR
|TETRA TECH INC
|US88162G1031
|0,065 USD
|0,0547 EUR
|THORNBURG INCOME BUILDER OPPORTUNITIES T ...
|US8852131080
|0,1041 USD
|0,0877 EUR
|TJX COMPANIES INC
|US8725401090
|0,425 USD
|0,3579 EUR
|TJX COMPANIES INC CDR
|CA88873A1066
|0,0751 CAD
|0,0466 EUR
|XINGDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
|KYG9827V1068
|0,25 HKD
|0,0269 EUR
|ZIONS BANCORPORATION NA
|US9897011071
|0,45 USD
|0,3789 EUR
