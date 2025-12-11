|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AIRPORTS OF THAILAND PCL
|TH0765010Z16
|0,81 THB
|0,0218 EUR
|AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR
|TH0765010R16
|0,81 THB
|0,0218 EUR
|AIRPORTS OF THAILAND PCL SDR
|SGXE27499115
|0,7217 THB
|0,0194 EUR
|BAYCOM CORP
|US07272M1071
|0,3 USD
|0,2565 EUR
|BELDEN INC
|US0774541066
|0,05 USD
|0,0427 EUR
|HALFORDS GROUP PLC
|GB00B012TP20
|0,03 GBP
|0,0343 EUR
|HP INC
|US40434L1052
|0,3 USD
|0,2565 EUR
|ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR
|US4655621062
|0,0693 USD
|0,0592 EUR
|KOWLOON DEVELOPMENT CO LTD
|HK0034000254
|0,1 HKD
|0,0109 EUR
|MAINFREIGHT LIMITED
|NZMFTE0001S9
|1 NZD
|0,4972 EUR
|MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
|US58463J3041
|0,09 USD
|0,0769 EUR
|MPC CONTAINER SHIPS ASA
|NO0010791353
|0,05 USD
|0,0427 EUR
|NASPERS LIMITED ADR
|US6315122092
|0,0594 USD
|0,0508 EUR
|NEWRIVER REIT PLC
|GB00BD7XPJ64
|0,031 GBP
|0,0354 EUR
|PACIFIC TEXTILES HOLDINGS LTD
|KYG686121032
|0,05 HKD
|0,0054 EUR
|PATRIA PRIVATE EQUITY TRUST PLC
|GB0030474687
|0,044 GBP
|0,0503 EUR
|PIMCO DYNAMIC INCOME OPPORTUNITIES FUND
|US69355M1071
|0,1279 USD
|0,1093 EUR
|POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC
|GB00B1GCLT25
|0,14 GBP
|0,1602 EUR
|SIRIUS REAL ESTATE LIMITED
|GG00B1W3VF54
|-
|0,0149 EUR
|SPEEDY HIRE PLC
|GB0000163088
|0,003 GBP
|0,0034 EUR
|SPIRE INC
|US84857L1017
|0,825 USD
|0,7056 EUR
|TELUS CORPORATION
|CA87971M1032
|0,4184 CAD
|0,2594 EUR
|TEXWINCA HOLDINGS LTD
|BMG8770Z1068
|0,04 HKD
|0,0043 EUR
|THORNBURG INCOME BUILDER OPPORTUNITIES T ...
|US8852131080
|0,1041 USD
|0,089 EUR
|VERTU MOTORS PLC
|GB00B1GK4645
|0,009 GBP
|0,0103 EUR
