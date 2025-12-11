Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 11.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
China zieht den Stecker - Lithiumpreis explodiert, Südamerika wird zum Gamechanger
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A142VP | ISIN: US40434L1052 | Ticker-Symbol: 7HP
Tradegate
11.12.25 | 08:00
21,420 Euro
-1,74 % -0,380
Branche
Hardware
Aktienmarkt
S&P 500
1-Jahres-Chart
HP INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
HP INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
21,79521,86008:18
21,40021,61508:19
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AIRPORTS OF THAILAND
AIRPORTS OF THAILAND PCL Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AIRPORTS OF THAILAND PCL1,370-2,84 %
BAYCOM CORP25,0000,00 %
BELDEN INC105,00-1,87 %
HALFORDS GROUP PLC1,630-2,98 %
HP INC21,420-1,74 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR6,400-0,78 %
KOWLOON DEVELOPMENT CO LTD0,366-3,68 %
MAINFREIGHT LIMITED32,600-0,61 %
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC4,731+0,31 %
MPC CONTAINER SHIPS ASA1,480-5,07 %
NEWRIVER REIT PLC0,780-10,34 %
PACIFIC TEXTILES HOLDINGS LTD0,124-1,59 %
PATRIA PRIVATE EQUITY TRUST PLC6,8500,00 %
PIMCO DYNAMIC INCOME OPPORTUNITIES FUND11,6280,00 %
POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC6,1000,00 %
SIRIUS REAL ESTATE LIMITED1,0800,00 %
SPEEDY HIRE PLC0,2800,00 %
SPIRE INC69,500,00 %
TELUS CORPORATION11,100-1,77 %
TEXWINCA HOLDINGS LTD0,103-7,21 %
THORNBURG INCOME BUILDER OPPORTUNITIES TRUST16,8760,00 %
VERTU MOTORS PLC0,730+3,55 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.