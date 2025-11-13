|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AIMS APAC REIT
|SG2D63974620
|0,0199 SGD
|0,0132 EUR
|ANPARIO PLC
|GB00B3NWT178
|0,036 GBP
|0,0407 EUR
|ARCELORMITTAL SA NY
|US03938L2034
|0,275 USD
|0,2372 EUR
|BAILLIE GIFFORD JAPAN TRUST PLC
|GB0000485838
|0,1 GBP
|0,1132 EUR
|BLACKROCK AMERICAN INCOME TRUST PLC
|GB00B7W0XJ61
|0,0344 GBP
|0,0389 EUR
|BRADESPAR SA
|BRBRAPACNOR5
|0,6294 BRL
|0,1032 EUR
|COMFORT SYSTEMS USA INC
|US1999081045
|0,6 USD
|0,5176 EUR
|DIAMONDBACK ENERGY INC
|US25278X1090
|1 USD
|0,8627 EUR
|DNO ASA
|NO0003921009
|0,375 NOK
|0,032 EUR
|ENTERGY CORPORATION
|US29364G1031
|0,64 USD
|0,5521 EUR
|HANOVER BANCORP INC
|US4107091096
|0,1 USD
|0,0862 EUR
|HEIDRICK & STRUGGLES INTERNATIONAL INC
|US4228191023
|0,15 USD
|0,1294 EUR
|ICG ENTERPRISE TRUST PLC
|GB0003292009
|0,09 GBP
|0,1019 EUR
|INTERNATIONAL PUBLIC PARTNERSHIPS LIMITE ...
|GB00B188SR50
|0,0214 GBP
|0,0242 EUR
|JAMES HALSTEAD PLC
|GB00B0LS8535
|0,0605 GBP
|0,0685 EUR
|KB HOME
|US48666K1097
|0,25 USD
|0,2156 EUR
|LANCASHIRE HOLDINGS LIMITED
|BMG5361W1047
|0,75 USD
|0,647 EUR
|MAGYAR BANCORP INC
|US55977T2087
|0,08 USD
|0,069 EUR
|MATERION CORPORATION
|US5766901012
|0,14 USD
|0,1207 EUR
|MINCON GROUP PLC
|IE00BD64C665
|-
|0,0105 EUR
|PARTNERS GROUP PRIVATE EQUITY LIMITED
|GG00B28C2R28
|-
|0,375 EUR
|PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD
|GG00BPFJTF46
|0,1646 USD
|0,142 EUR
|PROVIDENT FINANCIAL HOLDINGS INC
|US7438681014
|0,14 USD
|0,1207 EUR
|PULSE SEISMIC INC
|CA74586Q1090
|0,2175 CAD
|0,1339 EUR
|RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP LTD
|GG00BBHX2H91
|0,0188 GBP
|0,0213 EUR
|SBA COMMUNICATIONS CORPORATION
|US78410G1040
|1,11 USD
|0,9575 EUR
|SHORE BANCSHARES INC
|US8251071051
|0,12 USD
|0,1035 EUR
|SMITHFIELD FOODS INC
|US8322482071
|0,25 USD
|0,2156 EUR
|ST JOE COMPANY
|US7901481009
|0,16 USD
|0,138 EUR
|TARGET HEALTHCARE REIT PLC
|GB00BJGTLF51
|0,015 GBP
|0,017 EUR
|THORNBURG INCOME BUILDER OPPORTUNITIES T ...
|US8852131080
|0,1041 USD
|0,0898 EUR
|VIPER ENERGY INC
|US64361Q1013
|0,58 USD
|0,5003 EUR
|ZIONS BANCORPORATION NA
|US9897011071
|0,45 USD
|0,3882 EUR
