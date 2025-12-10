The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 10.12.2025.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 10.12.2025
.
ISIN Name
AU0000138190 PURE HYDROGEN CORP
AU0000327504 THUNDERBIRD RESOURCES
CA68387G1046 OPTEGRA VENTURES INC.
DK0010304500 VESTJYSK BANK NAM. DK 1
IM00BPLZ1D89 CHALL.ENERGY GR. LS-,01
KYG2296A1094 COLUMBUS CIRCLE CAP CORP.
LU2559000059 MOOLE SCIENCE S.A. DL 1
US00773U2078 ADVERUM BIO.INC.
US0450551009 ASHTEAD UNSP.ADR/4 LS-,10
US4228191023 HEIDRICK+STRUG.INTL DL-01
US8485741099 SPIRIT AERO.HLDGS A DL-01
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 10.12.2025
.
ISIN Name
AU0000138190 PURE HYDROGEN CORP
AU0000327504 THUNDERBIRD RESOURCES
CA68387G1046 OPTEGRA VENTURES INC.
DK0010304500 VESTJYSK BANK NAM. DK 1
IM00BPLZ1D89 CHALL.ENERGY GR. LS-,01
KYG2296A1094 COLUMBUS CIRCLE CAP CORP.
LU2559000059 MOOLE SCIENCE S.A. DL 1
US00773U2078 ADVERUM BIO.INC.
US0450551009 ASHTEAD UNSP.ADR/4 LS-,10
US4228191023 HEIDRICK+STRUG.INTL DL-01
US8485741099 SPIRIT AERO.HLDGS A DL-01
© 2025 Xetra Newsboard