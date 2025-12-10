Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
AU0000138190 Pure One Corporation Ltd. 10.12.2025 AU0000442865 Pure One Corporation Ltd. 11.12.2025 Tausch 1:1
AU0000327504 Xpedra Resources Ltd. 10.12.2025 AU0000442931 Xpedra Resources Ltd. 11.12.2025 Tausch 1:1
CA68387G1046 Optegra Ventures Inc. 10.12.2025 CA68387G2036 Optegra Ventures Inc. 11.12.2025 Tausch 4:1
