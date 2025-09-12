|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ALBEMARLE CORPORATION
|US0126531013
|0,405 USD
|0,3451 EUR
|AMERISAFE INC
|US03071H1005
|0,39 USD
|0,3323 EUR
|ARCHICOM SA
|PLARHCM00016
|1,96 PLN
|0,4605 EUR
|BANK OF CHINA HONG KONG LTD ADR
|US0968132094
|0,743 USD
|0,6331 EUR
|BANK OF THE JAMES FINANCIAL GROUP INC
|US4702991088
|0,1 USD
|0,0852 EUR
|BROOKFIELD WEALTH SOLUTIONS LTD
|BMG174341047
|0,09 USD
|0,0766 EUR
|CHUBB LIMITED
|CH0044328745
|0,97 USD
|0,8265 EUR
|CITIZENS FINANCIAL SERVICES INC
|US1746151042
|0,5 USD
|0,426 EUR
|DICKS SPORTING GOODS INC
|US2533931026
|1,2125 USD
|1,0332 EUR
|DRDGOLD LIMITED ADR
|US26152H3012
|0,2268 USD
|0,1933 EUR
|EVA PRECISION INDUSTRIAL HOLDINGS LTD
|KYG321481015
|0,0233 HKD
|0,0025 EUR
|FARMERS NATIONAL BANC CORP
|US3096271073
|0,17 USD
|0,1448 EUR
|FIRST CAPITAL INC
|US31942S1042
|0,31 USD
|0,2641 EUR
|FIRST HORIZON CORPORATION
|US3205171057
|0,15 USD
|0,1278 EUR
|FIRST US BANCSHARES INC
|US33744V1035
|0,07 USD
|0,0596 EUR
|FORTIVE CORPORATION
|US34959J1088
|0,06 USD
|0,0511 EUR
|FRONTLINE PLC
|CY0200352116
|0,36 USD
|0,3067 EUR
|GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC
|US36467J1088
|0,78 USD
|0,6646 EUR
|GLOBAL PAYMENTS INC
|US37940X1028
|0,25 USD
|0,213 EUR
|HOWMET AEROSPACE INC 3.75 PFD
|US4432012072
|0,9375 USD
|0,7988 EUR
|HUB GROUP INC
|US4433201062
|0,125 USD
|0,1065 EUR
|INSTEEL INDUSTRIES INC
|US45774W1080
|0,03 USD
|0,0255 EUR
|LAPWALL OYJ
|FI4000511597
|-
|0,09 EUR
|MEG ENERGY CORP
|CA5527041084
|0,11 CAD
|0,0677 EUR
|MYERS INDUSTRIES INC
|US6284641098
|0,135 USD
|0,115 EUR
|NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES INC
|US6304021057
|0,14 USD
|0,1192 EUR
|NASDAQ INC
|US6311031081
|0,27 USD
|0,23 EUR
|NORDIC AMERICAN TANKERS LTD
|BMG657731060
|0,1 USD
|0,0852 EUR
|RYANAIR HOLDINGS PLC ADR
|US7835132033
|0,534 USD
|0,455 EUR
|SEALED AIR CORPORATION
|US81211K1007
|0,2 USD
|0,1704 EUR
|SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP INC
|US8283591092
|0,21 USD
|0,1789 EUR
|SLR INVESTMENT CORP
|US83413U1007
|0,41 USD
|0,3493 EUR
|STEVEN MADDEN LTD
|US5562691080
|0,21 USD
|0,1789 EUR
|STRATHCONA RESOURCES LTD
|CA8629521086
|0,3 CAD
|0,1847 EUR
|THORNBURG INCOME BUILDER OPPORTUNITIES T ...
|US8852131080
|0,1041 USD
|0,0887 EUR
|UNITED BANKSHARES INC
|US9099071071
|0,37 USD
|0,3152 EUR
|YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS LTD
|BMG988031446
|0,4 HKD
|0,0437 EUR
