Anzeige
Mehr »
Freitag, 12.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Diese Aktie sichert sich Exklusiv-Partnerschaft mit Babcock für Ukraine-Defence - Neubewertung voraus?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 603111 | ISIN: US37940X1028 | Ticker-Symbol: GLO
Tradegate
11.09.25 | 21:34
74,28 Euro
+0,60 % +0,44
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
S&P 500
1-Jahres-Chart
GLOBAL PAYMENTS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
GLOBAL PAYMENTS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
73,6073,9407:37
73,6073,9407:37
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ALBEMARLE
ALBEMARLE CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALBEMARLE CORPORATION63,42-0,83 %
AMERISAFE INC39,000+0,88 %
ARCHICOM SA10,450-0,95 %
BANK OF THE JAMES FINANCIAL GROUP INC14,850-2,75 %
BROOKFIELD WEALTH SOLUTIONS LTD58,00-1,69 %
CHUBB LIMITED238,00-1,65 %
CITIZENS FINANCIAL SERVICES INC63,770,00 %
DICKS SPORTING GOODS INC192,900,00 %
DRDGOLD LIMITED ADR19,5000,00 %
EVA PRECISION INDUSTRIAL HOLDINGS LTD0,1080,00 %
FARMERS NATIONAL BANC CORP15,115+1,17 %
FIRST CAPITAL INC41,540-4,06 %
FIRST HORIZON CORPORATION19,100-1,55 %
FIRST US BANCSHARES INC12,7300,00 %
FORTIVE CORPORATION42,080-0,47 %
FRONTLINE PLC19,200+0,34 %
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC41,190-0,15 %
GLOBAL PAYMENTS INC74,28+0,60 %
HUB GROUP INC30,400-0,65 %
INSTEEL INDUSTRIES INC32,600+1,24 %
LAPWALL OYJ3,900-0,76 %
MEG ENERGY CORP17,600-1,12 %
MYERS INDUSTRIES INC13,600-0,73 %
NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES INC34,500-2,46 %
NASDAQ INC81,76+0,09 %
NORDIC AMERICAN TANKERS LTD2,748-1,54 %
SEALED AIR CORPORATION28,400-2,07 %
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP INC16,260+2,20 %
SLR INVESTMENT CORP14,220-0,21 %
STEVEN MADDEN LTD25,800-5,15 %
STRATHCONA RESOURCES LTD23,6000,00 %
THORNBURG INCOME BUILDER OPPORTUNITIES TRUST16,968+0,31 %
UNITED BANKSHARES INC32,400-0,61 %
YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS LTD1,520+2,01 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.