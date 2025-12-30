Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA33583M2067 First Nordic Metals Corp. 30.12.2025 CA3814951008 Goldsky Resources Corp. 02.01.2026 Tausch 1:1
CA8629521086 Strathcona Resources Ltd. 30.12.2025 CA8629522076 Strathcona Resources Ltd. 02.01.2026 Tausch 1:1
US15234Q1085 Axia Energia PFD ADR 30.12.2025 US15235A1025 Axia Energia PFD ADR 02.01.2026 Tausch 1:1
IM00BKSCP798 Beacon Energy PLC 30.12.2025 IM00BW9JFW84 Beacon Energy PLC 02.01.2026 Tausch 1000:1
