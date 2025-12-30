The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.12.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.12.2025
ISIN Name
CA33583M2067 FIRST NORDIC M. CORP.
CA49836K1021 KIWETINOHK ENERGY
CA55377Y1043 MTB METALS CORP.
CA8629521086 STRATHCONA RES. LTD. NEW
ES0116920333 GRUPO CATALANA NOM.EO-,30
IM00B2R3RX72 OPG POWER VENTURES PLC
LU1789205884 B+S GROUP SA INH EO-,06
US15234Q1085 AXIA ENERGIA PFD ADR
XS2080766475 STANDARD BUI 19/26 REGS
XS2234266976 TIMES CHINA 20/26
XS2282068142 TIMES CHINA 21/27
XS2688529135 COTY INC. 23/28 REGS
XS2708723791 SUN.CH.HLDGS 23/32CV REGS
IM00BKSCP798 Beacon Energy PLC
