Die Cessna Citation Ascend erreichte einen wichtigen Meilenstein, als am Dienstag, dem 30. Dezember, der erste Privatkunde das mittelgroße Geschäftsflugzeug in Empfang nahm und damit den Dienstbeginn des Flugzeugs markierte. Das 2023 angekündigte Flugzeug verfügt über ein völlig neues Cockpit, eine verbesserte Leistung und eine luxuriöse Kabine mit flachem Boden. Die Citation Ascend erhielt im November 2025 die Typenzertifizierung der Federal Aviation Administration (FAA).

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251231534072/de/

Cessna Citation Ascend enters into service, redefining performance and cabin experience in the midsize business jet market. (Photo credit: Textron Aviation)

Die Cessna Citation Ascend wird von Textron Aviation Inc., einem Unternehmen der Textron Inc. (NYSE: TXT), entwickelt und hergestellt.

"Die Auslieferung der ersten Citation Ascend unterstreicht das Engagement von Textron Aviation, das Mittelklasse-Segment mit einem Flugzeug neu zu definieren, das Innovation, Effizienz und unvergleichlichen Komfort vereint", sagte Lannie O'Bannion, Senior Vice President, Sales Marketing. "Wir freuen uns darauf, dass die Ascend ihre Reise mit Kunden auf der ganzen Welt beginnt."

Mit mehr als 1.000 ausgelieferten Flugzeugen der Cessna Citation 560XL-Serie seit 2000 schätzen Eigentümer und Betreiber die unvergleichliche Kombination aus Leistung, Komfort, einfacher Bedienung, vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und günstiger Betriebseffizienz.

Verbesserung des Piloten-Erlebnisses

Das neue Cockpit der Citation Ascend ist mit der Garmin G5000 Avionik-Suite ausgestattet, die folgende Funktionen bietet:

Autothrottle-Technologie zur Reduzierung der Arbeitsbelastung des Piloten und zum Schutz des Flugbereichs

Drei große, 14-Zoll-Displays mit ultrahoher Auflösung und Split-Screen-Funktion

Zwei Flugmanagementsysteme

Synthetische Sichttechnologie zur Darstellung von Hindernissen wie Bergen oder Gelände

Cockpit-Sprach- und Daten-Satellitentransceiver für Satellitentelefonate aus dem Cockpit und zur Unterstützung der Echtzeit-Diagnose, Übertragung von Flugfehlern an den Boden-Support für eine erweiterte Fehlerbehebung

Fortschrittliche Wettererkennungs- und -vermeidungstechnologie von Garmin

Zweiter Iridium-Datenfunk und Controller-Pilot Data Link Communications (CPDLC) zur Unterstützung von Kunden mit direkteren Flugrouten zwischen Nordamerika und Europa (optional)

Piloten profitieren von einer geringeren Arbeitsbelastung und einem verbesserten Flugbereichsschutz, während Passagiere eine geräumige Kabine mit flachem Boden genießen können. Das Flugzeug bietet Platz für bis zu 12 Passagiere und verfügt über ein fortschrittliches Akustiksystem für eine ruhige, komfortable Umgebung, ähnlich wie beim Fahren auf der Autobahn.

Ein Flugzeug, das auf Produktivität ausgelegt ist

Mit brandneuen, fast 15 größeren Kabinenfenstern, anpassbaren Innenausstattungsoptionen und drahtloser Steuerung von Beleuchtung, Temperatur, Fensterjalousien und Unterhaltung bietet die Ascend ein neues Maß an Komfort und Flexibilität. Damit Kunden in Verbindung bleiben können, verfügt das Flugzeug standardmäßig über GoGo U.S. Avance L3 Max Wi-Fi; Kunden können auch optionale U.S. Avance L5 Wi-Fi- oder Gogo Galileo HDX-Konnektivitätslösungen wählen.

Die Citation Ascend wird von zwei Pratt Whitney Canada PW545D-Triebwerken angetrieben, die eine verbesserte Treibstoffeffizienz und einen höheren Schub bieten. Das Flugzeug erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 441 Knoten (ktas) und eine Reichweite von 1.940 Seemeilen (3.593 Kilometer) mit vier Passagieren, ergänzt durch eine volle Treibstoffnutzlast von 900 lb. (408 kg). Textron Aviation hat außerdem eine unbeaufsichtigte Honeywell RE100 [XL] Auxiliary Power Unit (APU) für effiziente Vorbereitungen vor dem Flug und reduzierte Geräuschentwicklung am Boden integriert.

Engagierter Service und Support

Textron Aviation bietet Citation Ascend-Besitzern einen unübertroffenen Aftermarket-Support durch ein globales Netzwerk, das dafür sorgt, dass Kunden fliegen können. Mit 20 firmeneigenen Servicezentren weltweit, 21 autorisierten Serviceeinrichtungen (ASFs) für Citation-Jets und mehr als 80 mobilen Serviceeinheiten (MSUs) ist fachkundige Hilfe immer in Reichweite. Das erweiterte Ersatzteilvertriebsnetz des Unternehmens mit sieben Vertriebszentren und 17 Lagern weltweit bietet Versand am selben Tag und Online-Bestellungen für über 150.000 einzigartige Teilenummern. Textron Aviation Parts Distribution wird von einem Team von mehr als 600 engagierten Fachleuten und einem erweiterten globalen Kundensupport-Team unterstützt, das den Kunden überall die Hilfe bietet, die sie benötigen. Das Aftermarket-Team bietet rund um die Uhr Support für Flugzeuge am Boden (AOG) und liefert schnelle, zuverlässige Lösungen, die Ausfallzeiten minimieren und die Verfügbarkeit der Flugzeuge maximieren.

Kunden profitieren von einem branchenführenden Wartungsintervall von 18 Monaten oder 800 Stunden für die Flugzeugzelle alles unterstützt durch eine fünfjährige oder 5.000-stündige Garmin-Garantie, eine zweijährige Lack- und Innenraumgarantie sowie eine fünfjährige oder 3.000-stündige Motorgarantie. Die Motorüberholungsintervalle betragen bis zu 6.000 Stunden mit 3.000-Stunden-Inspektionen des Heißbereichs. Das Flugzeug ist mit fortschrittlichen Diagnosewerkzeugen wie der FAST-Box von Pratt Whitney und branchenführenden Diagnosewerkzeugen ausgestattet, die über das LinxUs-System von Textron Aviation verfügbar sind. LinxUs-Fehlermeldungen und fortschrittliche Diagnosewerkzeuge ermöglichen eine Reduzierung der Ausfallzeiten, sodass das Flugzeug schneller als je zuvor wieder in Betrieb genommen werden kann. Für zusätzliche Sicherheit können Kunden sich für das neue PowerAdvantage Premium-Programm entscheiden, das auf PowerAdvantage+ aufbaut und Reparaturen von Umweltschäden, Unterstützung durch das P&WC Mobile Response Team (MRT) bei AOG, Motortransport sowie Aus- und Einbauarbeiten umfasst.

Weitere Informationen zur Citation Ascend finden Sie unter cessna.com/ascend.

Über Textron Aviation

Wir inspirieren die Reise des Fliegens. Seit mehr als 95 Jahren hat Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc., seine Kompetenz über die Marken Beechcraft, Cessna und Hawker hinweg gebündelt, um Kunden das bestmögliche Luftfahrterlebnis zu bieten. Mit einem Portfolio, das von Businessjets, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Spezialmissionen, militärischen Trainings- sowie Verteidigungsprodukten reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Produktangebot in der Luftfahrt weltweit sowie über eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Geschäftsreiseflugzeuge weltweit produziert hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf das globale Kundendienstnetzwerk für einen flexiblen Flugbetrieb. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.txtav.com.

Informationen zu Textron Inc.

Textron Inc. ist ein Multi-Industrie-Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Luftfahrt-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzsparten nutzt, um Kunden innovative Lösungen sowie Dienstleistungen bereitzustellen. Textron ist weltweit bekannt für Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.textron.com.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können Umsatzprognosen enthalten oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht historische Sachverhalte beschreiben; diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unsere Fähigkeit, mit unseren Wettbewerbern bei der Einführung neuer Produkte und Upgrades mit von unseren Kunden gewünschten Funktionen und Technologien Schritt zu halten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251231534072/de/

Contacts:

Medien

Kate Flavin

+1.316.252.7780

kflavin@txtav.com

txtav.com